Милевский нашел своих преемников для Динамо

Известный в прошлом украинский нападающий Артем Милевский похвалил форвардов киевского «Динамо» Эдуардо Герреро и Матвея Пономаренко за матч финала Кубка Украины против «Чернигова» (3:1).

– Кого назовешь лучшими игроками матча?

– Но знаете, что мне сегодня больше всего понравилось? То, как Герреро и Пономаренко сыграли – как Милевский в свое время!

Ранее бывший нападающий сборной Украины по футболу и киевского «Динамо» Артем Милевский вспомнил работу в команде под руководством Мирона Маркевича в 2010 году.