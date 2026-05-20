Фрайбург – Астон Вилла. Обнародованы стартовые составы на финал Лиги Европы

Главные тренера команд Фрайбург и Астон Вилла – Юлиан Шустер и Унаи Эмери – назвали стартовые составы своих подопечных на финальный матч Лиги Европы 2025/26.

Встреча состоится на стадионе Бешикташ Парк в Стамбуле. Стартовый свисток французского рефери Франсуа Летексье прозвучит в 22:00 по Киеву.

Стартовые составы на финал Лиги Европы Фрайбург – Астон Вилла

Фрайбург: Атуболу, Кюблер, Гинтер, Линхарт, Трой, Эггештайн, Манзамби, Бесте, Грифо, Хефлер, Матанович

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Линделёф, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Буэндия, Уоткинс