Фрайбург – Астон Вилла. Обнародованы стартовые составы на финал Лиги Европы
Поединок состоится на стадионе Бешикташ Парк 20 мая и начнется в 22:00 по Киеву
Главные тренера команд Фрайбург и Астон Вилла – Юлиан Шустер и Унаи Эмери – назвали стартовые составы своих подопечных на финальный матч Лиги Европы 2025/26.
Встреча состоится на стадионе Бешикташ Парк в Стамбуле. Стартовый свисток французского рефери Франсуа Летексье прозвучит в 22:00 по Киеву.
Стартовые составы на финал Лиги Европы Фрайбург – Астон Вилла
Фрайбург: Атуболу, Кюблер, Гинтер, Линхарт, Трой, Эггештайн, Манзамби, Бесте, Грифо, Хефлер, Матанович
Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Линделёф, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Буэндия, Уоткинс
