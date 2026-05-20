Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фрайбург – Астон Вилла. Обнародованы стартовые составы на финал Лиги Европы
Лига Европы
20 мая 2026, 21:02 | Обновлено 20 мая 2026, 21:04
186
0

Фрайбург – Астон Вилла. Обнародованы стартовые составы на финал Лиги Европы

Поединок состоится на стадионе Бешикташ Парк 20 мая и начнется в 22:00 по Киеву

20 мая 2026, 21:02 | Обновлено 20 мая 2026, 21:04
186
0
Фрайбург – Астон Вилла. Обнародованы стартовые составы на финал Лиги Европы
Коллаж Sport.ua

Главные тренера команд Фрайбург и Астон Вилла – Юлиан Шустер и Унаи Эмери – назвали стартовые составы своих подопечных на финальный матч Лиги Европы 2025/26.

Встреча состоится на стадионе Бешикташ Парк в Стамбуле. Стартовый свисток французского рефери Франсуа Летексье прозвучит в 22:00 по Киеву.

Стартовые составы на финал Лиги Европы Фрайбург – Астон Вилла

Фрайбург: Атуболу, Кюблер, Гинтер, Линхарт, Трой, Эггештайн, Манзамби, Бесте, Грифо, Хефлер, Матанович

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Линделёф, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Буэндия, Уоткинс

По теме:
Астон Вилла внесет изменения в форму на матч финала Лиги Европы
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Динамо вышло в Лигу Европы, ЛНЗ и Полесье сыграют в Лиге конференций
Фрайбург Астон Вилла Фрайбург - Астон Вилла Лига Европы стартовые составы Унаи Эмери
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Футбол | 20 мая 2026, 07:02 0
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение

Андрей избран четвертым капитаном

Кто попадет в Лигу чемпионов? Расклады перед финалом Фрайбург – Астон Вилла
Футбол | 20 мая 2026, 19:50 0
Кто попадет в Лигу чемпионов? Расклады перед финалом Фрайбург – Астон Вилла
Кто попадет в Лигу чемпионов? Расклады перед финалом Фрайбург – Астон Вилла

В ЛЧ может возникнуть ситуация ребаланса для путевки обладателю трофея ЛЕ

Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Футбол | 20.05.2026, 16:51
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Трехкратный обладатель Кубка Украины: «С Динамо такой трюк не пройдет»
Футбол | 20.05.2026, 16:24
Трехкратный обладатель Кубка Украины: «С Динамо такой трюк не пройдет»
Трехкратный обладатель Кубка Украины: «С Динамо такой трюк не пройдет»
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Футбол | 20.05.2026, 08:46
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
19.05.2026, 09:13 16
Футбол
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 4
Футбол
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
19.05.2026, 14:14 19
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
20.05.2026, 00:28 3
Бокс
ЧМ по хоккею. Разгром от аутсайдера, яркий матч исторических соперников
ЧМ по хоккею. Разгром от аутсайдера, яркий матч исторических соперников
20.05.2026, 05:05
Хоккей
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
19.05.2026, 00:43 57
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
19.05.2026, 03:22
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем