Саутгемптон выступил с заявлением по шпионскому скандалу

Представитель английского Чемпионшипа «Саутгемптон» был исключен из плей-офф лиги за право выйти в элитный дивизион чемпионата Англии. Руководство «святых» выступило с заявлением относительно инцидента и признало свою неправоту.

«То, что случилось, было неправильным. Клуб признает нарушения правил футбольной лиги 3.4 и 127. Мы приносим извинения другим клубам, участвовавшим в инциденте, и, прежде всего, болельщикам «Саутгемптона», чья исключительная преданность и поддержка в этом сезоне заслуживали лучшего отношения со стороны клуба».

Представитель «Саутгемптона» шпионил за тренировкой «Мидлсбро» перед очным поединком плей-офф. После того, как поднялась шумиха, стало известно, что подобное было и перед другими матчами с участием «святых».

В финале плей-офф Чемпионшипа сыграют «Халл Сити» и «Мидлсбро».