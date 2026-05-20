ФОТО. Тренер Баварии забыл чемпионский трофей: вот что случилось дальше
Венсан Компани чуть не испортил праздничную церемонию
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани попал в забавную ситуацию во время празднования чемпионства Бундеслиги в центре Мюнхена.
Как сообщает Bild, бельгийский наставник приехал на главную площадь города праздновать титул вместе с командой и фанатами, но внезапно понял, что главного атрибута праздника рядом нет – трофей Бундеслиги остался дома.
По словам самого Компани, «Серебряная салатница» лежала у него… на кухне.
«Я вообще забыл, что мне ее отдали накануне и сказали привезти на следующий день», – с улыбкой рассказал тренер.
В итоге жена Компани срочно доставила трофей к месту празднования, а история мгновенно разлетелась по немецким соцсетям и СМИ.
По данным немецких СМИ, жену Компани не пустили напрямую к команде, поэтому трофей пришлось передавать через охрану и полицию.
