  4. ФОТО. Тренер Баварии забыл чемпионский трофей: вот что случилось дальше
20 мая 2026, 19:26 | Обновлено 20 мая 2026, 19:29
ФОТО. Тренер Баварии забыл чемпионский трофей: вот что случилось дальше

Венсан Компани чуть не испортил праздничную церемонию

Facebook. Мюнхенская полиция и Серебряная салатница

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани попал в забавную ситуацию во время празднования чемпионства Бундеслиги в центре Мюнхена.

Как сообщает Bild, бельгийский наставник приехал на главную площадь города праздновать титул вместе с командой и фанатами, но внезапно понял, что главного атрибута праздника рядом нет – трофей Бундеслиги остался дома.

По словам самого Компани, «Серебряная салатница» лежала у него… на кухне.

«Я вообще забыл, что мне ее отдали накануне и сказали привезти на следующий день», – с улыбкой рассказал тренер.

В итоге жена Компани срочно доставила трофей к месту празднования, а история мгновенно разлетелась по немецким соцсетям и СМИ.

По данным немецких СМИ, жену Компани не пустили напрямую к команде, поэтому трофей пришлось передавать через охрану и полицию.

Максим Лапченко Источник: Bild
