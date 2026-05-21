Шахтер установил космический ценник на футболиста, которого хочет Барселона

Бразильский «Фламенго» охладел к идее подписания нападающего донецкого «Шахтера» Кауана Элиаса.

По информации ESPN, украинский клуб запросил за 20-летнего форварда около 40 миллионов евро. «Фламенго» счел такую сумму слишком высокой и не готов вкладывать подобные средства в трансфер.

Дополнительным препятствием стала позиция самого игрока: Кауан Элиас стремится продолжить карьеру в европейском футболе, поскольку считает, что у него хорошие перспективы на континенте. Из-за этого шансы на его возвращение в Бразилию существенно уменьшились.

В нынешнем сезоне нападающий демонстрирует хорошую результативность в составе «Шахтера»: на его счету 11 голов и 7 ассистов в 36 матчах за донецкий клуб.