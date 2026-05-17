Барселона нашла замену Левандовски в Украине

Каталонский клуб «Барселона» ищет замену своему нападающему Роберту Левандовски, который объявил о том, что покинет команду летом.

Как отмечает источник, кроме форварда «Челси» Жоау Педру, которым интересуется «Барселона», внимание каталонского клуба привлекает еще один нападающий – Кауан Элиас из «Шахтера».

19-летний бразилец в нынешнем сезоне провел 36 матчей за донецкий клуб, в которых отличился 11 голами и 7 результативными передачами.

Бразильский «Флуминенсе» при этом сохраняет часть прав на Кауана Элиаса, что может повлиять на условия возможного перехода.