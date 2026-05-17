Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 23:02 |
586
1

Барселона нашла замену Левандовски в Украине

Кауан Элиас заинтересовал каталонский клуб

17 мая 2026, 23:02 |
586
1 Comments
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

Каталонский клуб «Барселона» ищет замену своему нападающему Роберту Левандовски, который объявил о том, что покинет команду летом.

Как отмечает источник, кроме форварда «Челси» Жоау Педру, которым интересуется «Барселона», внимание каталонского клуба привлекает еще один нападающий – Кауан Элиас из «Шахтера».

19-летний бразилец в нынешнем сезоне провел 36 матчей за донецкий клуб, в которых отличился 11 голами и 7 результативными передачами.

Бразильский «Флуминенсе» при этом сохраняет часть прав на Кауана Элиаса, что может повлиять на условия возможного перехода.

По теме:
Астон Вилла претендует на звезду МЮ, которая не по карману Барселоне
Трансфер на 60 млн. Моуриньо требует приобрести в Реал лидера Ман Сити
Хаби Алонсо хотел в Ливерпуль или Манчестер Сити. Чем его переманил Челси?
Кауан Элиас трансферы АПЛ трансферы Челси Жоао Педро Жункейра Барселона трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: ESPN
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Футбол | 17 мая 2026, 08:50 15
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку

Сергей Станиславович не сдержался и закрыл комментарии в Instagram

Тренер Интера вынес урок: «Рано радоваться после 14 побед в 15 матчах»
Футбол | 17 мая 2026, 20:18 0
Тренер Интера вынес урок: «Рано радоваться после 14 побед в 15 матчах»
Тренер Интера вынес урок: «Рано радоваться после 14 побед в 15 матчах»

Кристиан Киву высказался после матча с «Вероной»

Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Теннис | 16.05.2026, 23:31
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Тревоги, дубль новичка, ливень. Шахтер одолел Кривбасс в Кривом Роге
Футбол | 17.05.2026, 17:46
Тревоги, дубль новичка, ливень. Шахтер одолел Кривбасс в Кривом Роге
Тревоги, дубль новичка, ливень. Шахтер одолел Кривбасс в Кривом Роге
«Нужно быть мелочным человеком». Глывинский — о Ярмоленко в сборной
Футбол | 16.05.2026, 21:34
«Нужно быть мелочным человеком». Глывинский — о Ярмоленко в сборной
«Нужно быть мелочным человеком». Глывинский — о Ярмоленко в сборной
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
😂
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
16.05.2026, 19:49 18
Футбол
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16.05.2026, 17:59 5
Теннис
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
16.05.2026, 12:47 1
Бокс
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
16.05.2026, 18:10 29
Теннис
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
16.05.2026, 08:25 4
Футбол
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 13
Футбол
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
16.05.2026, 07:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем