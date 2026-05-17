Шахтер готовит грандиозный трансфер за 30 миллионов евро

К вингеру донецкого «Шахтера» Изаки Силве проявляют серьезный интерес сразу несколько европейских клубов.

По информации источника, в услугах бразильца заинтересованы «Ювентус», «Интер», «Рома» и «Милан».

Сообщается, что донецкий клуб готов рассмотреть продажу футболиста примерно за 30 миллионов евро.

Также ситуацию вокруг трансфера внимательно отслеживают представители «Челси», «Борнмута», «Фулхэма», «Тоттенхэма» и «Ноттингем Форест», которые могут активизироваться в ближайшие недели.

«Шахтер» приобрел Изаки у «Флуминенсе» за 10 миллионов евро. Контракт бразильца с донецким клубом действует до 2030 года.