Шахтер готовит грандиозный трансфер за 30 миллионов евро
Изаки Сильва заинтересовал европейских гигантов
К вингеру донецкого «Шахтера» Изаки Силве проявляют серьезный интерес сразу несколько европейских клубов.
По информации источника, в услугах бразильца заинтересованы «Ювентус», «Интер», «Рома» и «Милан».
Сообщается, что донецкий клуб готов рассмотреть продажу футболиста примерно за 30 миллионов евро.
Также ситуацию вокруг трансфера внимательно отслеживают представители «Челси», «Борнмута», «Фулхэма», «Тоттенхэма» и «Ноттингем Форест», которые могут активизироваться в ближайшие недели.
«Шахтер» приобрел Изаки у «Флуминенсе» за 10 миллионов евро. Контракт бразильца с донецким клубом действует до 2030 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер требует трансферов
«Горняки» отказали «Лидсу» по Ризныку