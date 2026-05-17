  4. Шахтер готовит грандиозный трансфер за 30 миллионов евро
Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 00:17 | Обновлено 17 мая 2026, 00:31
Шахтер готовит грандиозный трансфер за 30 миллионов евро

Изаки Сильва заинтересовал европейских гигантов

Getty Images/Global Images Ukraine. Изаки Силва

К вингеру донецкого «Шахтера» Изаки Силве проявляют серьезный интерес сразу несколько европейских клубов.

По информации источника, в услугах бразильца заинтересованы «Ювентус», «Интер», «Рома» и «Милан».

Сообщается, что донецкий клуб готов рассмотреть продажу футболиста примерно за 30 миллионов евро.

Также ситуацию вокруг трансфера внимательно отслеживают представители «Челси», «Борнмута», «Фулхэма», «Тоттенхэма» и «Ноттингем Форест», которые могут активизироваться в ближайшие недели.

«Шахтер» приобрел Изаки у «Флуминенсе» за 10 миллионов евро. Контракт бразильца с донецким клубом действует до 2030 года.

Дмитрий Олийченко Источник: Calciomercato.it
Если они его продадут этим летом то я в депресию Упаду это талант топовый если и дальше будет так играть его смогут за 60 ламов продать 
чим він може бути такий цікавий? Я нічого особливого в його грі не побачив.
Надо продавать за 30. Он и 30 не стоит.
