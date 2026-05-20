  ВИДЕО. Буяльский вывел Динамо вперед, забив в финале Кубка Украины
20 мая 2026, 18:47 | Обновлено 20 мая 2026, 19:19
ВИДЕО. Буяльский вывел Динамо вперед, забив в финале Кубка Украины

Полузащитник киевского клуба нанес мощный удар на 26-й минуте, огорчив Максима Татаренко

ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Представитель Первой лиги «Чернигов» и киевское «Динамо» встретились в среду, 20 мая, в финальном матче Кубка Украины 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Арена-Львов». Стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 18:10 по киевскому времени.

На 26-й минуте счет открыл полузащитник киевского клуба Виталий Буяльский, который нанес мощный удар по воротам Татаренко. «Бело-синие» вышли вперед.

В нынешнем сезоне опытный 33-летний футболист провел 36 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач.

Гол в ворота «Чернигова» стал первым результативными ударом игрока в Кубке Украины 2025/26 – в предыдущих играх Буяльский отметился одним ассистом (за пять поединков).

