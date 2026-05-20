Виталий КОСОВСКИЙ: «В финале Кубка все решится во втором тайме»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Виталий Косовский эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на финальный поединок Кубка Украины «Чернигов» – «Динамо», который пройдет 20 мая на «Арене Львов»

«Черниговцы будут упорно сопротивляться и запишут себе в актив первый тайм, который завершится нулевой ничьей.

Тем не менее, после перерыва динамовцы добавят обороты благодаря более сбалансированному составу и подтвердят статус лидера. Мой прогноз – 2:0 в пользу «Динамо», которое сегодня ответственно отнесется к ходу событий на поле и не повторит провала предшественников, которые в свое время также во Львове уступили в дополнительном поединке за звание чемпиона Украины симферопольской «Таврии».