  4. Виталий КОСОВСКИЙ: «В финале Кубка все решится во втором тайме»
20 мая 2026, 17:22 | Обновлено 20 мая 2026, 17:53
По мнению экс-игрока сборной Украины, динамовцы сумеют добиться перелома

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Виталий Косовский эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на финальный поединок Кубка Украины «Чернигов» – «Динамо», который пройдет 20 мая на «Арене Львов»

«Черниговцы будут упорно сопротивляться и запишут себе в актив первый тайм, который завершится нулевой ничьей.

Тем не менее, после перерыва динамовцы добавят обороты благодаря более сбалансированному составу и подтвердят статус лидера. Мой прогноз – 2:0 в пользу «Динамо», которое сегодня ответственно отнесется к ходу событий на поле и не повторит провала предшественников, которые в свое время также во Львове уступили в дополнительном поединке за звание чемпиона Украины симферопольской «Таврии».

...якщо Чернігів якимось чудом виграє кубок, то це автоматично мінус один учасник в єврокубках. Столичні мажори може хоча б якусь Петржалку чи Зімбру пройдуть, а Чернігів наразі завис над самою зоною вильоту у 2гу лігу... З іншої сторони, якщо ДК не обіграє Чернігів, то навіщо їм позоритися в єврокубках?
Ну если есть сценарий
