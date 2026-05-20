Экс-защитник Динамо: «Этот форвард выйдет в финале Кубка и забьет гол»

Бывший игрок национальной сборной Украины Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от финала Кубка Украины между «Черниговом» и «Динамо», который состоится 19 мая на «Арене Львов».

«Несмотря на разный статус соперников, уверен, что со стороны динамовцев не будет недооценки. Во-первых, в полуфинале «Чернигов»

за шапкозакидательское настроение уже наказал «Металлист 1925». Во-вторых, динамовцам обязательно нужно завоевать Кубок, чтобы улучшить имидж клуба после неудач в чемпионате и на международной арене. И хотя «Динамо» является фаворитом, «Чернигов» может усложнить киевлянам жизнь. Ведь черниговцы продолжают писать историю и постараются прыгнуть выше головы. Поэтому настрой и самоотдача с их стороны будут максимальными.

Тем не менее, склоняюсь к тому, что более высокий уровень подготовки динамовцев скажется.

По моему мнению, будет результативный финал. Думаю, что не уйдет с поля без своего гола бомбардир киевлян Матвей Пономаренко, а Кубок поедет в столицу».