Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-защитник Динамо: «Этот форвард выйдет в финале Кубка и забьет гол»
Кубок Украины
20 мая 2026, 13:53 | Обновлено 20 мая 2026, 15:12
1719
0

Экс-защитник Динамо: «Этот форвард выйдет в финале Кубка и забьет гол»

По мнению Василия Кардаша, на Арене Львов будет результативным финалом

20 мая 2026, 13:53 | Обновлено 20 мая 2026, 15:12
1719
0
Экс-защитник Динамо: «Этот форвард выйдет в финале Кубка и забьет гол»
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Бывший игрок национальной сборной Украины Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от финала Кубка Украины между «Черниговом» и «Динамо», который состоится 19 мая на «Арене Львов».

«Несмотря на разный статус соперников, уверен, что со стороны динамовцев не будет недооценки. Во-первых, в полуфинале «Чернигов»
за шапкозакидательское настроение уже наказал «Металлист 1925». Во-вторых, динамовцам обязательно нужно завоевать Кубок, чтобы улучшить имидж клуба после неудач в чемпионате и на международной арене. И хотя «Динамо» является фаворитом, «Чернигов» может усложнить киевлянам жизнь. Ведь черниговцы продолжают писать историю и постараются прыгнуть выше головы. Поэтому настрой и самоотдача с их стороны будут максимальными.

Тем не менее, склоняюсь к тому, что более высокий уровень подготовки динамовцев скажется.

По моему мнению, будет результативный финал. Думаю, что не уйдет с поля без своего гола бомбардир киевлян Матвей Пономаренко, а Кубок поедет в столицу».

По теме:
Чернигов – Динамо. Прогноз от Виктора Вацко на финал Кубка Украины
Александр ГРИЦАЙ: «Мальдера именно тактик такой»
Александр ГРИЦАЙ – о финале Лиги Европы Фрайбург – Астон Вилла
Кубок Украины по футболу Динамо Киев инсайд Чернигов Чернигов - Динамо Василий Кардаш Арена Львов Мнение эксперта Матвей Пономаренко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран пообещал украинскому игроку место в стартовом составе Шахтера
Футбол | 19 мая 2026, 13:27 0
Арда Туран пообещал украинскому игроку место в стартовом составе Шахтера
Арда Туран пообещал украинскому игроку место в стартовом составе Шахтера

Кирилл Фесюн выйдет на поле в матче 30-го тура Премьер-лиги против «Колоса»

Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
Футбол | 20 мая 2026, 06:56 7
Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната

Киевляне ищут нападающего и защитника

Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Футбол | 20.05.2026, 07:02
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Малиновский обратился к фанатам Дженоа перед уходом в Трабзонспор
Футбол | 20.05.2026, 12:18
Малиновский обратился к фанатам Дженоа перед уходом в Трабзонспор
Малиновский обратился к фанатам Дженоа перед уходом в Трабзонспор
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Футбол | 19.05.2026, 17:32
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
20.05.2026, 04:10 7
Футбол
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
19.05.2026, 23:26 81
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
19.05.2026, 03:22
Хоккей
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
19.05.2026, 09:13 16
Футбол
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
19.05.2026, 07:27 15
Бокс
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
18.05.2026, 10:05 18
Футбол
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
18.05.2026, 20:12 6
Бокс
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
19.05.2026, 07:08 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем