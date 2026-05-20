Украина. Премьер лига20 мая 2026, 13:01 | Обновлено 20 мая 2026, 13:48
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей пошутил по поводу отношения к городу в семье
Форвард Динамо Андрей Ярмоленко, который вырос в Чернигове, перед финалом Кубка Украины против местной команды в шутку рассказал, что его отец будет поддерживать соперника киевлян.
«Чернигов – родной город для меня, и много шуток по этому поводу. Батя сказал, что за Чернигов будет болеть. Все, больше не общаемся. Чернигов ему дороже родного сына».
«Хочу, чтобы он услышал это (смеется). Это мотивация, когда родной отец болеет за другую команду», – сказал Ярмоленко.
Матч Чернигов – Динамо начнется в 18:00.
