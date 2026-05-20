Гвардиола впервые в карьере не стал чемпионом в двух сезонах подряд
Напомним, какие места занимали Барселона, Бавария и Манчестер Сити под руководством испанца
Испанский тренер Пеп Гвардиола впервые в своей карьере не стал чемпионом в двух сезонах подряд в национальных чемпионатах.
Это стало известно после матча 37-го тура АПЛ, в котором Манчестер Сити под руководством испанца не смог на выезде победить Борнмут. Эта потеря очков стала решающей в борьбе за титул с Арсеналом.
В сезоне 2024/25 «горожане» стали третьими в АПЛ, в сезоне 2025/26 – вторыми.
Место в национальном чемпионате, которое заняла команда под руководством Пепа Гвардиолы
- 2008/09 – 1 – Ла Лига, Барселона
- 2009/10 – 1 – Ла Лига, Барселона
- 2010/11 – 1 – Ла Лига, Барселона
- 2011/12 – 2 – Ла Лига, Барселона
- 2013/14 – 1 – Бундеслига, Бавария
- 2014/15 – 1 – Бундеслига, Бавария
- 2015/16 – 1 – Бундеслига, Бавария
- 2016/17 – 3 – АПЛ, Манчестер Сити
- 2017/18 – 1 – АПЛ, Манчестер Сити
- 2018/19 – 1 – АПЛ, Манчестер Сити
- 2019/20 – 2 – АПЛ, Манчестер Сити
- 2020/21 – 1 – АПЛ, Манчестер Сити
- 2021/22 – 1 – АПЛ, Манчестер Сити
- 2022/23 – 1 – АПЛ, Манчестер Сити
- 2023/24 – 1 – АПЛ, Манчестер Сити
- 2024/25 – 3 – АПЛ, Манчестер Сити
- 2025/26 – 2 – АПЛ, Манчестер Сити
