Гвардиола впервые в карьере не стал чемпионом в двух сезонах подряд

Испанский тренер Пеп Гвардиола впервые в своей карьере не стал чемпионом в двух сезонах подряд в национальных чемпионатах.

Это стало известно после матча 37-го тура АПЛ, в котором Манчестер Сити под руководством испанца не смог на выезде победить Борнмут. Эта потеря очков стала решающей в борьбе за титул с Арсеналом.

В сезоне 2024/25 «горожане» стали третьими в АПЛ, в сезоне 2025/26 – вторыми.

Напомним, какие места занимали в своих чемпионатах Барселона, Бавария и Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы.

Место в национальном чемпионате, которое заняла команда под руководством Пепа Гвардиолы