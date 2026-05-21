Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сделка с командой АПЛ. Шахтер может совершить громкий трансфер
Изаки Силва может перейти в «Ноттингем Форест»

Getty Images/Global Images Ukraine. Изаки Силва

Английский «Ноттингем Форест» рассматривает возможность подписания бразильского полузащитника «Шахтера» Изаки Силвы во время летнего трансферного окна.

19-летний атакующий полузащитник привлек внимание нескольких европейских клубов после успешного дебютного сезона в составе донецкого клуба. Прошлым летом «Шахтер» приобрел футболиста у «Флуминенсе» за 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Изаки провел 23 матча в чемпионате Украины, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Также бразилец помог «горнякам» дойти до полуфинала Лиги конференций, отличившись двумя мячами в 12 матчах турнира.

Дмитрий Олийченко
