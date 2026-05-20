  4. Гвардиола отреагировал на чемпионство Арсенала в АПЛ: «Мы были близки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поздравил лондонский Арсенал с чемпионством по итогам нынешнего сезона Английской Премьер-лиги.

«Игроки отдали все, абсолютно все в этом сезоне, борясь в сложных, сложных, сложных обстоятельствах до самого конца.

Мы были близки к тому, чтобы добиться этого в последний момент, но от имени всего Манчестер Сити и моей команды поздравляем Арсенал и Микеля Артету с этим чемпионством. Они этого заслуживают», – сказал Гвардиола.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Манчестер Сити занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 78 баллов после 37 сыгранных матчей. Арсенал досрочно завоевал титул АПЛ.

Так само близько до перемоги був і Арсенал в трьох попередніх сезонах
