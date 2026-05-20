Сборная Швейцарии объявила заявку на ЧМ-2026
В группе с одними из хозяев турнира
Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин объявил заявку национальной команды на ЧМ-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Вратари: Кобель (Боруссия Д), Келлер (Янг Бойз), Мвого (Лорьян).
Защитники: Аканджи (Интер), Эльведи (Боруссия М), Мухайм (Гамбург), Родригес (Бетис), Видмер (Майцн), Хакес (Штутгарт), Аменда (Айнтрахт), Джемерт (Валенсия).
Хавбеки: Яшари (Милан), Закария (Монако), Джака (Сандерленд), Манзамби (Фрайбург), Соу (Севилья), Эбишер (Пиза), Фройлер (Болонья), Фасснахт (Янг Бойз), Ридер (Аугсбург), Окафор (Лидс), Варгас (Севилья), Ндойе (Ноттингем Форест).
Форварды: Иттен (Фортуна), Эмболо (Ренн), Амдуни (Бернли).
Швейцария сыграет в группе с Боснией, Канадой и Катаром.
Лучшим результатом в истории на ЧМ для сборной Швейцарии был четвертьфинал (дважды).
