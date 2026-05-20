Сборная Швейцарии объявила заявку на ЧМ-2026

Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин объявил заявку национальной команды на ЧМ-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Вратари: Кобель (Боруссия Д), Келлер (Янг Бойз), Мвого (Лорьян).

Защитники: Аканджи (Интер), Эльведи (Боруссия М), Мухайм (Гамбург), Родригес (Бетис), Видмер (Майцн), Хакес (Штутгарт), Аменда (Айнтрахт), Джемерт (Валенсия).

Хавбеки: Яшари (Милан), Закария (Монако), Джака (Сандерленд), Манзамби (Фрайбург), Соу (Севилья), Эбишер (Пиза), Фройлер (Болонья), Фасснахт (Янг Бойз), Ридер (Аугсбург), Окафор (Лидс), Варгас (Севилья), Ндойе (Ноттингем Форест).

Форварды: Иттен (Фортуна), Эмболо (Ренн), Амдуни (Бернли).

Швейцария сыграет в группе с Боснией, Канадой и Катаром.

Лучшим результатом в истории на ЧМ для сборной Швейцарии был четвертьфинал (дважды).