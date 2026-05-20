Арсенал в четвертый раз стал победителем АПЛ. Сколько чемпионств у других?

Лондонский Арсенал в четвертый раз в своей истории стал чемпионом АПЛ.

«Канониры» завоевали золотые медали в сезонах 1997/98, 2001/02, 2003/04 и 2025/26.

Больше чем Арсенал Премьер-лигу выигрывали только Манчестер Юнайтед (13), Манчестер Сити (8) и Челси (5).

Все чемпионы АПЛ

1992/93 – Манчестер Юнайтед

1993/94 – Манчестер Юнайтед

1994/95 – Блэкберн Роверс

1995/96 – Манчестер Юнайтед

1996/97 – Манчестер Юнайтед

1997/98 – Арсенал

1998/99 – Манчестер Юнайтед

1999/00 – Манчестер Юнайтед

2000/01 – Манчестер Юнайтед

2001/02 – Арсенал

2002/03 – Манчестер Юнайтед

2003/04 – Арсенал

2004/05 – Челси

2005/06 – Челси

2006/07 – Манчестер Юнайтед

2007/08 – Манчестер Юнайтед

2008/09 – Манчестер Юнайтед

2009/10 – Челси

2010/11 – Манчестер Юнайтед

2011/12 – Манчестер Сити

2012/13 – Манчестер Юнайтед

2013/14 – Манчестер Сити

2014/15 – Челси

2015/16 – Лестер Сити

2016/17 – Челси

2017/18 – Манчестер Сити

2018/19 – Манчестер Сити

2019/20 – Ливерпуль

2020/21 – Манчестер Сити

2021/22 – Манчестер Сити

2022/23 – Манчестер Сити

2023/24 – Манчестер Сити

2024/25 – Ливерпуль

2025/26 – Арсенал

Количество выигранных чемпионств АПЛ

13 – Манчестер Юнайтед

8 – Манчестер Сити

5 – Челси

4 – Арсенал

2 – Ливерпуль

1 – Блэкберн Роверс

1 – Лестер Сити

Every side to win the Premier League title:



🏆 1992/93 - Man Utd

🏆 1993/94 - Man Utd

🏆 1994/95 - Blackburn

🏆 1995/96 - Man Utd

🏆 1996/97 - Man Utd

🏆 1997/98 - Arsenal

🏆 1998/99 - Man Utd

🏆 1999/00 - Man Utd

🏆 2000/01 - Man Utd

🏆 2001/02 - Arsenal

🏆 2002/03 - Man Utd

