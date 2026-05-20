Арсенал в четвертый раз стал победителем АПЛ. Сколько чемпионств у других?
Вспомним всех чемпионов Английской Премьер-лиги
Лондонский Арсенал в четвертый раз в своей истории стал чемпионом АПЛ.
«Канониры» завоевали золотые медали в сезонах 1997/98, 2001/02, 2003/04 и 2025/26.
Больше чем Арсенал Премьер-лигу выигрывали только Манчестер Юнайтед (13), Манчестер Сити (8) и Челси (5).
Все чемпионы АПЛ
- 1992/93 – Манчестер Юнайтед
- 1993/94 – Манчестер Юнайтед
- 1994/95 – Блэкберн Роверс
- 1995/96 – Манчестер Юнайтед
- 1996/97 – Манчестер Юнайтед
- 1997/98 – Арсенал
- 1998/99 – Манчестер Юнайтед
- 1999/00 – Манчестер Юнайтед
- 2000/01 – Манчестер Юнайтед
- 2001/02 – Арсенал
- 2002/03 – Манчестер Юнайтед
- 2003/04 – Арсенал
- 2004/05 – Челси
- 2005/06 – Челси
- 2006/07 – Манчестер Юнайтед
- 2007/08 – Манчестер Юнайтед
- 2008/09 – Манчестер Юнайтед
- 2009/10 – Челси
- 2010/11 – Манчестер Юнайтед
- 2011/12 – Манчестер Сити
- 2012/13 – Манчестер Юнайтед
- 2013/14 – Манчестер Сити
- 2014/15 – Челси
- 2015/16 – Лестер Сити
- 2016/17 – Челси
- 2017/18 – Манчестер Сити
- 2018/19 – Манчестер Сити
- 2019/20 – Ливерпуль
- 2020/21 – Манчестер Сити
- 2021/22 – Манчестер Сити
- 2022/23 – Манчестер Сити
- 2023/24 – Манчестер Сити
- 2024/25 – Ливерпуль
- 2025/26 – Арсенал
Количество выигранных чемпионств АПЛ
- 13 – Манчестер Юнайтед
- 8 – Манчестер Сити
- 5 – Челси
- 4 – Арсенал
- 2 – Ливерпуль
- 1 – Блэкберн Роверс
- 1 – Лестер Сити
Every side to win the Premier League title:— Squawka (@Squawka) May 19, 2026
Worth the wait.@Arsenal win their first title in 22 years. pic.twitter.com/yt2Ee0OKsF— Premier League (@premierleague) May 19, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
