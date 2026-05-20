20 мая 2026, 12:16 | Обновлено 20 мая 2026, 12:17
Арсенал в четвертый раз стал победителем АПЛ. Сколько чемпионств у других?

Вспомним всех чемпионов Английской Премьер-лиги

Лондонский Арсенал в четвертый раз в своей истории стал чемпионом АПЛ.

«Канониры» завоевали золотые медали в сезонах 1997/98, 2001/02, 2003/04 и 2025/26.

Больше чем Арсенал Премьер-лигу выигрывали только Манчестер Юнайтед (13), Манчестер Сити (8) и Челси (5).

Все чемпионы АПЛ

  • 1992/93 – Манчестер Юнайтед
  • 1993/94 – Манчестер Юнайтед
  • 1994/95 – Блэкберн Роверс
  • 1995/96 – Манчестер Юнайтед
  • 1996/97 – Манчестер Юнайтед
  • 1997/98 – Арсенал
  • 1998/99 – Манчестер Юнайтед
  • 1999/00 – Манчестер Юнайтед
  • 2000/01 – Манчестер Юнайтед
  • 2001/02 – Арсенал
  • 2002/03 – Манчестер Юнайтед
  • 2003/04 – Арсенал
  • 2004/05 – Челси
  • 2005/06 – Челси
  • 2006/07 – Манчестер Юнайтед
  • 2007/08 – Манчестер Юнайтед
  • 2008/09 – Манчестер Юнайтед
  • 2009/10 – Челси
  • 2010/11 – Манчестер Юнайтед
  • 2011/12 – Манчестер Сити
  • 2012/13 – Манчестер Юнайтед
  • 2013/14 – Манчестер Сити
  • 2014/15 – Челси
  • 2015/16 – Лестер Сити
  • 2016/17 – Челси
  • 2017/18 – Манчестер Сити
  • 2018/19 – Манчестер Сити
  • 2019/20 – Ливерпуль
  • 2020/21 – Манчестер Сити
  • 2021/22 – Манчестер Сити
  • 2022/23 – Манчестер Сити
  • 2023/24 – Манчестер Сити
  • 2024/25 – Ливерпуль
  • 2025/26 – Арсенал

Количество выигранных чемпионств АПЛ

  • 13 – Манчестер Юнайтед
  • 8 – Манчестер Сити
  • 5 – Челси
  • 4 – Арсенал
  • 2 – Ливерпуль
  • 1 – Блэкберн Роверс
  • 1 – Лестер Сити
