Источник: Моуриньо хочет подписать в Реал бомбардира Баварии

Португальский специалист Жозе Моуриньо, по сообщениям авторитетных СМИ, уже в ближайшее время возвращается на должность главного тренера мадридского Реала.

По информации издания Fichajes, португалец хочет видеть в расположении «сливочных» английского форварда Гарри Кейна, ныне выступающего за Баварию.

Сообщается, что Моуриньо заинтересован в том, чтобы на следующий сезон у мадридской команды был классический центральный форвард, который может приносить результат.

Контракт 32-летнего англичанина с Баварией действует до лета 2027 года. Подписание Кейна может обойтись Реалу в сумму более 80 миллионов евро.