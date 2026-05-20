Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Моуриньо хочет подписать в Реал бомбардира Баварии
Испания
20 мая 2026, 11:52 | Обновлено 20 мая 2026, 12:00
913
0

Источник: Моуриньо хочет подписать в Реал бомбардира Баварии

Жозе заинтересован в подписании Гарри Кейна

20 мая 2026, 11:52 | Обновлено 20 мая 2026, 12:00
913
0
Источник: Моуриньо хочет подписать в Реал бомбардира Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский специалист Жозе Моуриньо, по сообщениям авторитетных СМИ, уже в ближайшее время возвращается на должность главного тренера мадридского Реала.

По информации издания Fichajes, португалец хочет видеть в расположении «сливочных» английского форварда Гарри Кейна, ныне выступающего за Баварию.

Сообщается, что Моуриньо заинтересован в том, чтобы на следующий сезон у мадридской команды был классический центральный форвард, который может приносить результат.

Контракт 32-летнего англичанина с Баварией действует до лета 2027 года. Подписание Кейна может обойтись Реалу в сумму более 80 миллионов евро.

По теме:
Малиновский обратился к фанатам Дженоа перед уходом в Трабзонспор
Агент Лаутаро Мартинеса дал ответ Барселоне
Тренер Баварии чуть не сорвал праздник, забыв дома трофей
Гарри Кейн Жозе Моуриньо трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Бавария Реал Мадрид
Олег Вахоцкий Источник: Fichajes.com
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал завоевал трофей, Ман Сити допустил осечку, Траоре продлил контракт
Футбол | 20 мая 2026, 09:45 0
Арсенал завоевал трофей, Ман Сити допустил осечку, Траоре продлил контракт
Арсенал завоевал трофей, Ман Сити допустил осечку, Траоре продлил контракт

Главные новости за 19 мая на Sport.ua

Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Футбол | 20 мая 2026, 04:10 7
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену

Команду U-21 возглавит Михайленко

Энрике разочаровался в Забарном. ПСЖ совершит трансфер на 50 млн евро
Футбол | 20.05.2026, 07:36
Энрике разочаровался в Забарном. ПСЖ совершит трансфер на 50 млн евро
Энрике разочаровался в Забарном. ПСЖ совершит трансфер на 50 млн евро
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Бокс | 20.05.2026, 00:28
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Стало известно, поехал ли Пономаренко с Динамо на финал Кубка Украины
Футбол | 19.05.2026, 10:44
Стало известно, поехал ли Пономаренко с Динамо на финал Кубка Украины
Стало известно, поехал ли Пономаренко с Динамо на финал Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
19.05.2026, 03:22
Хоккей
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
18.05.2026, 10:44 12
Теннис
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
18.05.2026, 10:05 18
Футбол
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
18.05.2026, 20:12 6
Бокс
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
19.05.2026, 00:43 57
Футбол
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
18.05.2026, 11:14 1
Бокс
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
19.05.2026, 07:08 6
Футбол
Йожеф Сабо обратился к Шевченко после назначения Мальдеры
Йожеф Сабо обратился к Шевченко после назначения Мальдеры
19.05.2026, 07:32 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем