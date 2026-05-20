Источник: Моуриньо хочет подписать в Реал бомбардира Баварии
Жозе заинтересован в подписании Гарри Кейна
Португальский специалист Жозе Моуриньо, по сообщениям авторитетных СМИ, уже в ближайшее время возвращается на должность главного тренера мадридского Реала.
По информации издания Fichajes, португалец хочет видеть в расположении «сливочных» английского форварда Гарри Кейна, ныне выступающего за Баварию.
Сообщается, что Моуриньо заинтересован в том, чтобы на следующий сезон у мадридской команды был классический центральный форвард, который может приносить результат.
Контракт 32-летнего англичанина с Баварией действует до лета 2027 года. Подписание Кейна может обойтись Реалу в сумму более 80 миллионов евро.
