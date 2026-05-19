Реал выкупил контракт Моуриньо у Бенфики

Португальский тренер Жозе Моуриньо всё ближе к возвращению в «Реал». Между сторонами уже достигнуто соглашение о двухлетнем контракте.

Теперь, по информации Sky Sport Italia, «сливочные» выплатили отступные в размере 3 миллионов евро, что позволяет Моуриньо расторгнуть контракт с «Бенфикой» и подписать новое соглашение уже с испанцами спустя 13 лет после его ухода.

Португальский тренер провел в клубе три года, с 2010 по 2013 год, за это время он выиграл одну Ла Лигу, один Кубок Испании и один Суперкубок Испании.

Учитывая текущее положение команды и разлад в раздевалке, «Реал» искал тренера, который пользовался бы уважением и авторитетом, а также имел опыт работы с именитыми игроками.