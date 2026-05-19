  Жозе МОУРИНЬО: «На 99 процентов уверен, что буду тренировать этот клуб»
Жозе МОУРИНЬО: «На 99 процентов уверен, что буду тренировать этот клуб»

Тренер отреагировал на слухи о «Реале»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Реал».

Португальский специалист заявил, что на данный момент не имеет официального предложения от мадридского клуба, хотя подтвердил наличие определенных контактов.

«На данный момент у меня ничего нет от «Реала». Единственное, что существует – это переговоры между Жорже Мендешем, «Реалом» и руководством. На данный момент это 99 процентов, что я останусь в «Бенфике», потому что у меня есть контракт и предложение о продолжении сотрудничества. Я хочу посмотреть, какие варианты у меня будут», — сказал тренер.

Ранее сообщалось, что Моуриньо является одним из главных претендентов на пост тренера «Реала» после ухода Альваро Арбелоа.

Жозе Моуриньо Бенфика Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: A Bola
