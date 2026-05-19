Жозе МОУРИНЬО: «На 99 процентов уверен, что буду тренировать этот клуб»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Реал».

Португальский специалист заявил, что на данный момент не имеет официального предложения от мадридского клуба, хотя подтвердил наличие определенных контактов.

«На данный момент у меня ничего нет от «Реала». Единственное, что существует – это переговоры между Жорже Мендешем, «Реалом» и руководством. На данный момент это 99 процентов, что я останусь в «Бенфике», потому что у меня есть контракт и предложение о продолжении сотрудничества. Я хочу посмотреть, какие варианты у меня будут», — сказал тренер.

Ранее сообщалось, что Моуриньо является одним из главных претендентов на пост тренера «Реала» после ухода Альваро Арбелоа.