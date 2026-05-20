Кто попадет в Лигу чемпионов? Расклады перед финалом Фрайбург – Астон Вилла
В ЛЧ может возникнуть ситуация ребаланса для путевки обладателю трофея ЛЕ
В финале Лиги Европы 2025/26 в Стамбуле 20 мая встретятся английская Астон Вилла и немецкий Фрайбург.
Изучаем статистические расклады по дополнительной путевке в Лигу чемпионов 2026/27, которая зарезервирована для победителя Лиги Европы.
Победитель финала Лиги Европы получит прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов 2026/27. Для Фрайбурга этот сценарий имеет ключевое значение: победа в финале ЛЕ – это путевка в ЛЧ. А вот случае триумфа Астон Виллы может возникнуть ситуация с ребалансом, поскольку клуб из Бирмингема уже обеспечил себе участие в ЛЧ через чемпионат Англии.
Также на ситуацию влияет турнирное положение в чемпионате Англии:
- Арсенал (82 очка), Ман Сити (78), МЮ (68), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59), Борнмут (56)
В заключительном туре чемпионата Англии 24 мая состоятся матчи: Ман Сити – Астон Вилла и Ливерпуль – Брентфорд. Дополнительная пятая квота для АПЛ в Лиге чемпионов применяется уже после распределения мест для победителей ЛЧ и ЛЕ.
Поэтому принципиально важно, завершит ли Астон Вилла сезон на 4-й или 5-й позиции. Ливерпуль еще сохраняет шансы догнать клуб из Бирмингема, отставая на три очка и имея значительно лучшую разницу мячей.
Если Астон Вилла выиграет Лигу Европы и финиширует 4-й в АПЛ, произойдет ребаланс для путевки в ЛЧ. В таком случае освободившееся место в основном этапе Лиги чемпионов перейдет к вице-чемпиону Португалии – лиссабонскому Спортингу, который имеет наивысший клубный коэффициент среди участников квалификации ЛЧ по Пути представителей лиг.
Изучим все возможные варианты развития событий по итогам финала Лиги Европы.
🔹 Если Астон Вилла выиграет Лигу Европы и финиширует 4-й в АПЛ
- 🔺 Спортинг перейдет из Q3 Лиги чемпионов в лиговую стадию
- 🔺 Шестое место АПЛ не получит путевку в Лигу чемпионов
- 🔺 Буде-Глимт и Олимпиакос перейдут из Q2 Лиги чемпионов в раунд Q3
- 🔺 Победители кубков Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции перейдут из Q1 в Q2 ЛЕ
🔹 Если Астон Вилла выиграет Лигу Европы и финиширует 5-й в АПЛ
- 🔺 Шестое место АПЛ (Борнмут или Брайтон) получит вакантную путевку в ЛЧ
- 🔺 Сент-Трюйден перейдет из Q4 Лиги Европы в лиговую стадию
- 🔺 РБ Зальцбург перейдет из Q3 Лиги Европы в раунд Q4
- 🔺 Победители кубков Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции перейдут из Q1 в Q2 ЛЕ
🔹 Если Фрайбург выиграет финал Лиги Европы:
- 🔺 Фрайбург получит путевку в Лигу чемпионов как обладатель титула ЛЕ
- 🔺 Шестое место АПЛ не получит путевку в Лигу чемпионов
- 🔺 Зриньски перейдет из Q2 Лиги конференций в раунд Q4
- 🔺 Победители кубков Эстонии и Албании перейдут из Q1 в Q2 Лиги конференций
Таблица ребаланса в ЛЧ 2026/27 для путевки победителю ЛЕ 2025/26
Турнирная таблица чемпионата Англии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|37
|25
|7
|5
|69 - 26
|24.05.26 18:00 Кристал Пэлас - Арсенал18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал
|82
|2
|Манчестер Сити
|37
|23
|9
|5
|76 - 33
|24.05.26 18:00 Манчестер Сити - Астон Вилла19.05.26 Борнмут 1:1 Манчестер Сити13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити
|78
|3
|Манчестер Юнайтед
|37
|19
|11
|7
|66 - 50
|24.05.26 18:00 Брайтон - Манчестер Юнайтед17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед
|68
|4
|Астон Вилла
|37
|18
|8
|11
|54 - 48
|24.05.26 18:00 Манчестер Сити - Астон Вилла15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд
|62
|5
|Ливерпуль
|37
|17
|8
|12
|62 - 52
|24.05.26 18:00 Ливерпуль - Брентфорд15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль
|59
|6
|Борнмут
|37
|13
|17
|7
|57 - 53
|24.05.26 18:00 Ноттингем Форест - Борнмут19.05.26 Борнмут 1:1 Манчестер Сити09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут
|56
|7
|Брайтон
|37
|14
|11
|12
|52 - 43
|24.05.26 18:00 Брайтон - Манчестер Юнайтед17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон
|53
|8
|Челси
|37
|14
|10
|13
|57 - 50
|24.05.26 18:00 Сандерленд - Челси19.05.26 Челси 2:1 Тоттенхэм09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед
|52
|9
|Брентфорд
|37
|14
|10
|13
|54 - 51
|24.05.26 18:00 Ливерпуль - Брентфорд17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм
|52
|10
|Сандерленд
|37
|13
|12
|12
|40 - 47
|24.05.26 18:00 Сандерленд - Челси17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд
|51
|11
|Ньюкасл
|37
|14
|7
|16
|53 - 53
|24.05.26 18:00 Фулхэм - Ньюкасл17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут
|49
|12
|Эвертон
|37
|13
|10
|14
|47 - 49
|24.05.26 18:00 Тоттенхэм - Эвертон17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль
|49
|13
|Фулхэм
|37
|14
|7
|16
|45 - 51
|24.05.26 18:00 Фулхэм - Ньюкасл17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм
|49
|14
|Лидс
|37
|11
|14
|12
|49 - 53
|24.05.26 18:00 Вест Хэм - Лидс17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон
|47
|15
|Кристал Пэлас
|37
|11
|12
|14
|40 - 49
|24.05.26 18:00 Кристал Пэлас - Арсенал17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас
|45
|16
|Ноттингем Форест
|37
|11
|10
|16
|47 - 50
|24.05.26 18:00 Ноттингем Форест - Борнмут17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли
|43
|17
|Тоттенхэм
|37
|9
|11
|17
|47 - 57
|24.05.26 18:00 Тоттенхэм - Эвертон19.05.26 Челси 2:1 Тоттенхэм11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон
|38
|18
|Вест Хэм
|37
|9
|9
|19
|43 - 65
|24.05.26 18:00 Вест Хэм - Лидс17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм
|36
|19
|Бёрнли
|37
|4
|9
|24
|37 - 74
|24.05.26 18:00 Бёрнли - Вулверхэмптон18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли
|21
|20
|Вулверхэмптон
|37
|3
|10
|24
|26 - 67
|24.05.26 18:00 Бёрнли - Вулверхэмптон17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон
|19
