Кто попадет в Лигу чемпионов? Расклады перед финалом Фрайбург – Астон Вилла

В финале Лиги Европы 2025/26 в Стамбуле 20 мая встретятся английская Астон Вилла и немецкий Фрайбург.

Изучаем статистические расклады по дополнительной путевке в Лигу чемпионов 2026/27, которая зарезервирована для победителя Лиги Европы.

Победитель финала Лиги Европы получит прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов 2026/27. Для Фрайбурга этот сценарий имеет ключевое значение: победа в финале ЛЕ – это путевка в ЛЧ. А вот случае триумфа Астон Виллы может возникнуть ситуация с ребалансом, поскольку клуб из Бирмингема уже обеспечил себе участие в ЛЧ через чемпионат Англии.

Также на ситуацию влияет турнирное положение в чемпионате Англии:

Арсенал (82 очка), Ман Сити (78), МЮ (68), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59), Борнмут (56)

В заключительном туре чемпионата Англии 24 мая состоятся матчи: Ман Сити – Астон Вилла и Ливерпуль – Брентфорд. Дополнительная пятая квота для АПЛ в Лиге чемпионов применяется уже после распределения мест для победителей ЛЧ и ЛЕ.

Поэтому принципиально важно, завершит ли Астон Вилла сезон на 4-й или 5-й позиции. Ливерпуль еще сохраняет шансы догнать клуб из Бирмингема, отставая на три очка и имея значительно лучшую разницу мячей.

Если Астон Вилла выиграет Лигу Европы и финиширует 4-й в АПЛ, произойдет ребаланс для путевки в ЛЧ. В таком случае освободившееся место в основном этапе Лиги чемпионов перейдет к вице-чемпиону Португалии – лиссабонскому Спортингу, который имеет наивысший клубный коэффициент среди участников квалификации ЛЧ по Пути представителей лиг.

Изучим все возможные варианты развития событий по итогам финала Лиги Европы.

🔹 Если Астон Вилла выиграет Лигу Европы и финиширует 4-й в АПЛ

🔺 Спортинг перейдет из Q3 Лиги чемпионов в лиговую стадию

🔺 Шестое место АПЛ не получит путевку в Лигу чемпионов

🔺 Буде-Глимт и Олимпиакос перейдут из Q2 Лиги чемпионов в раунд Q3

🔺 Победители кубков Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции перейдут из Q1 в Q2 ЛЕ

🔹 Если Астон Вилла выиграет Лигу Европы и финиширует 5-й в АПЛ

🔺 Шестое место АПЛ (Борнмут или Брайтон) получит вакантную путевку в ЛЧ

🔺 Сент-Трюйден перейдет из Q4 Лиги Европы в лиговую стадию

🔺 РБ Зальцбург перейдет из Q3 Лиги Европы в раунд Q4

🔺 Победители кубков Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции перейдут из Q1 в Q2 ЛЕ

🔹 Если Фрайбург выиграет финал Лиги Европы:

🔺 Фрайбург получит путевку в Лигу чемпионов как обладатель титула ЛЕ

🔺 Шестое место АПЛ не получит путевку в Лигу чемпионов

🔺 Зриньски перейдет из Q2 Лиги конференций в раунд Q4

🔺 Победители кубков Эстонии и Албании перейдут из Q1 в Q2 Лиги конференций

Таблица ребаланса в ЛЧ 2026/27 для путевки победителю ЛЕ 2025/26

Турнирная таблица чемпионата Англии