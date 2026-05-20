Арсенал взял 14-й титул АПЛ. Историческая таблица: у кого сколько трофеев

Лондонский Арсенал стали чемпионом Англии в 14-й раз. Команда Микеля Артеты досрочно празднует завоевание титула.

Канониры за тур до финиша АПЛ выиграли длительную чемпионскую гонку против Манчестер Сити.

В предпоследнем туре сезона АПЛ Арсенал минимально переиграл Бернли (1:0), а Манчестер Сити потерял очки в матче против Борнмута (1:1).

Канониры стали недосягаемыми, поскольку опережают горожан на 4 пункта за тур до конца.

Топ-10 сезона АПЛ 2025/26 (за тур до финиша):

Арсенал (82 очка), Ман Сити (78), Ман Юнайтед (68)

Астон Вилла (62), Ливерпуль (59), Борнмут (56)

Брайтон (53), Челси, Брентфорд (52), Сандерленд (51)

Англию в Лиге чемпионов 2026/27 будут представлять 5 или 6 клубов. Гарантировали себе путевки в ЛЧ Арсенал, Ман Сити, Ман Юнайтед и

Астон Вилла. Еще двумя претендентами являются Ливерпуль и Борнмут.

Борнмут гарантировал себе еврокубки и даже может попасть в ЛЧ в двух возможных вариантах: либо если опередит Ливерпуль в последнем туре (это очень малореально из-за разницы мячей), либо же из-за ребаланса – если Астон Вилла выиграет Лигу Европы и займет 5-е место в АПЛ.

Ливерпуль и Манчестер Юнайтед имеют в своем активе по 20 трофеев АПЛ и турниров-предшественников.

Количество титулов в чемпионате Англии за всю историю:

Ливерпуль, Ман Юнайтед (по 20), Арсенал (14), Ман Сити (10), Эвертон (9)

Астон Вилла (7), Сандерленд, Челси (по 6), Ньюкасл, Шеффилд Уэнсдей (по 4)

Вулверхэмптон, Лидс, Хаддерсфилд, Блэкберн (по 3)

Престон, Тоттенхэм, Дерби Каунти, Бернли, Портсмут (по 2)

Шеффилд Юнайтед, Вест Бромвич, Ипсвич, Ноттингем Форест, Лестер (по 1)

Если учитывать только титулы с момента создания АПЛ в 1992 году:

Ман Юнайтед (13), Ман Сити (8), Челси (5), Арсенал (4)

Ливерпуль (2), Блэкберн (1), Лестер (1)

Победители чемпионата Англии (с момента создания АПЛ в 1992 году)

Количество трофеев в чемпионате Англии по клубам

Количество трофеев с момента создания АПЛ в 1992 году

Турнирная таблица АПЛ 2025/26 (за тур до финиша)

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 37 25 7 5 69 - 26 24.05.26 18:00 Кристал Пэлас - Арсенал 18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли 10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал 02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм 25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл 19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал 82 2 Манчестер Сити 37 23 9 5 76 - 33 24.05.26 18:00 Манчестер Сити - Астон Вилла 19.05.26 Борнмут 1:1 Манчестер Сити 13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас 09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд 04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити 22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити 78 3 Манчестер Юнайтед 37 19 11 7 66 - 50 24.05.26 18:00 Брайтон - Манчестер Юнайтед 17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест 09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед 03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль 27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд 18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед 68 4 Астон Вилла 37 18 8 11 54 - 48 24.05.26 18:00 Манчестер Сити - Астон Вилла 15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль 10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла 03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм 25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла 19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 62 5 Ливерпуль 37 17 8 12 62 - 52 24.05.26 18:00 Ливерпуль - Брентфорд 15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль 09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси 03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль 25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас 19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 59 6 Борнмут 37 13 17 7 57 - 53 24.05.26 18:00 Ноттингем Форест - Борнмут 19.05.26 Борнмут 1:1 Манчестер Сити 09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут 03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас 22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс 18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут 56 7 Брайтон 37 14 11 12 52 - 43 24.05.26 18:00 Брайтон - Манчестер Юнайтед 17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон 09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон 02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон 21.04.26 Брайтон 3:0 Челси 18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон 53 8 Челси 37 14 10 13 57 - 50 24.05.26 18:00 Сандерленд - Челси 19.05.26 Челси 2:1 Тоттенхэм 09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси 04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест 21.04.26 Брайтон 3:0 Челси 18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед 52 9 Брентфорд 37 14 10 13 54 - 51 24.05.26 18:00 Ливерпуль - Брентфорд 17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас 09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд 02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм 27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд 18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм 52 10 Сандерленд 37 13 12 12 40 - 47 24.05.26 18:00 Сандерленд - Челси 17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд 09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед 02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд 24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест 19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд 51 11 Ньюкасл 37 14 7 16 53 - 53 24.05.26 18:00 Фулхэм - Ньюкасл 17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм 10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл 02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон 25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл 18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут 49 12 Эвертон 37 13 10 14 47 - 49 24.05.26 18:00 Тоттенхэм - Эвертон 17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд 10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон 04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити 25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон 19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль 49 13 Фулхэм 37 14 7 16 45 - 51 24.05.26 18:00 Фулхэм - Ньюкасл 17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм 09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут 02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм 25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла 18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм 49 14 Лидс 37 11 14 12 49 - 53 24.05.26 18:00 Вест Хэм - Лидс 17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон 11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс 01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли 22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс 18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон 47 15 Кристал Пэлас 37 11 12 14 40 - 49 24.05.26 18:00 Кристал Пэлас - Арсенал 17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас 13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас 10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон 03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас 25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас 45 16 Ноттингем Форест 37 11 10 16 47 - 50 24.05.26 18:00 Ноттингем Форест - Борнмут 17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест 10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл 04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест 24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест 19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли 43 17 Тоттенхэм 37 9 11 17 47 - 57 24.05.26 18:00 Тоттенхэм - Эвертон 19.05.26 Челси 2:1 Тоттенхэм 11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс 03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм 25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон 38 18 Вест Хэм 37 9 9 19 43 - 65 24.05.26 18:00 Вест Хэм - Лидс 17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм 10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал 02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм 25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон 20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм 36 19 Бёрнли 37 4 9 24 37 - 74 24.05.26 18:00 Бёрнли - Вулверхэмптон 18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли 10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла 01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли 22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити 19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли 21 20 Вулверхэмптон 37 3 10 24 26 - 67 24.05.26 18:00 Бёрнли - Вулверхэмптон 17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм 09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон 02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд 25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон 19 Полная таблица

