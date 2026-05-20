Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Четыре разных титульных спонсора и соперника Арсенала в борьбе за золото
Англия
20 мая 2026, 11:14 | Обновлено 20 мая 2026, 12:12
349
0

Четыре разных титульных спонсора и соперника Арсенала в борьбе за золото

«Канониры» впервые за 22 года стали победителями АПЛ

20 мая 2026, 11:14 | Обновлено 20 мая 2026, 12:12
349
0
Четыре разных титульных спонсора и соперника Арсенала в борьбе за золото
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал благодаря ничьей в матче 37-го тура между Борнмутом и Манчестер Сити впервые за 22 года стал победителем АПЛ.

Для «канониров» эти золотые медали Премьер-лиги стали четвертыми в истории.

Вспомним интересные особенности четырех победных сезонов лондонцев.

В каждом из чемпионских сезонов Арсенала титульным спонсором на форме команды были разные компании.

Титульные спонсоры Арсенала на форме в чемпионских сезонах АПЛ

  • 1997/98 – JVC
  • 2001/02 – Sega/Dreamcast
  • 2003/04 – O2
  • 2025/26 – Fly Emirates

Также в каждом из этих сезонов «канониры» в борьбе за чемпионский титул опередили разные команды, в итоге ставшие вторыми после Арсенала.

Команды, ставшие вторыми в чемпионских сезонах Арсенала

  • 1997/98 – Манчестер Юнайтед
  • 2001/02 – Ливерпуль
  • 2003/04 – Челси
  • 2025/26 – Манчестер Сити
По теме:
Арсенал в четвертый раз стал победителем АПЛ. Сколько чемпионств у других?
Чемпионство Арсенала как возможность вернуться в прошлое
Лидер Ман Сити выступил с заявлением после потери шансов на титул в АПЛ
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Челси Ливерпуль статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Футбол | 19 мая 2026, 17:32 16
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины

Известный в прошлом наставник не видит проблем в том, чтобы «Динамо» обыграло «Чернигов»

Трехкратный обладатель Кубка Украины: «С Динамо такой трюк не пройдет»
Футбол | 20 мая 2026, 07:44 9
Трехкратный обладатель Кубка Украины: «С Динамо такой трюк не пройдет»
Трехкратный обладатель Кубка Украины: «С Динамо такой трюк не пройдет»

Андрей Воробей спрогнозировал итоговый счет финального матча на Кубок Украины «Чернигов» – «Динамо»

Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Футбол | 20.05.2026, 07:02
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Букмекеры назвали коэффициенты на финал Лиги Европы
Футбол | 20.05.2026, 09:51
Букмекеры назвали коэффициенты на финал Лиги Европы
Букмекеры назвали коэффициенты на финал Лиги Европы
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Футбол | 20.05.2026, 04:10
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
19.05.2026, 06:23 38
Футбол
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
19.05.2026, 14:14 14
Футбол
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
19.05.2026, 23:26 78
Футбол
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
19.05.2026, 07:08 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
19.05.2026, 03:22
Хоккей
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
19.05.2026, 00:43 57
Футбол
Сергей Бубка получил крупную сумму от россиян
Сергей Бубка получил крупную сумму от россиян
19.05.2026, 08:45 2
Другие виды
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
18.05.2026, 08:42 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем