Четыре разных титульных спонсора и соперника Арсенала в борьбе за золото
«Канониры» впервые за 22 года стали победителями АПЛ
Лондонский Арсенал благодаря ничьей в матче 37-го тура между Борнмутом и Манчестер Сити впервые за 22 года стал победителем АПЛ.
Для «канониров» эти золотые медали Премьер-лиги стали четвертыми в истории.
Вспомним интересные особенности четырех победных сезонов лондонцев.
В каждом из чемпионских сезонов Арсенала титульным спонсором на форме команды были разные компании.
Титульные спонсоры Арсенала на форме в чемпионских сезонах АПЛ
- 1997/98 – JVC
- 2001/02 – Sega/Dreamcast
- 2003/04 – O2
- 2025/26 – Fly Emirates
Также в каждом из этих сезонов «канониры» в борьбе за чемпионский титул опередили разные команды, в итоге ставшие вторыми после Арсенала.
Команды, ставшие вторыми в чемпионских сезонах Арсенала
- 1997/98 – Манчестер Юнайтед
- 2001/02 – Ливерпуль
- 2003/04 – Челси
- 2025/26 – Манчестер Сити
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
