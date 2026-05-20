Четыре разных титульных спонсора и соперника Арсенала в борьбе за золото

Лондонский Арсенал благодаря ничьей в матче 37-го тура между Борнмутом и Манчестер Сити впервые за 22 года стал победителем АПЛ.

Для «канониров» эти золотые медали Премьер-лиги стали четвертыми в истории.

Вспомним интересные особенности четырех победных сезонов лондонцев.

В каждом из чемпионских сезонов Арсенала титульным спонсором на форме команды были разные компании.

Титульные спонсоры Арсенала на форме в чемпионских сезонах АПЛ

1997/98 – JVC

2001/02 – Sega/Dreamcast

2003/04 – O2

2025/26 – Fly Emirates

Также в каждом из этих сезонов «канониры» в борьбе за чемпионский титул опередили разные команды, в итоге ставшие вторыми после Арсенала.

Команды, ставшие вторыми в чемпионских сезонах Арсенала

1997/98 – Манчестер Юнайтед

2001/02 – Ливерпуль

2003/04 – Челси

2025/26 – Манчестер Сити