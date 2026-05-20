Сборная Украины по socca разгромила Грецию перед стартом на Евро-2026

Национальная сборная Украины по socca провела контрольный матч против Греции перед выездом на чемпионат Европы 2026 года.

«Сине-желтые» одержали уверенную победу, обыграв соперников со счетом 4:1.

Евро-2026 по socca состоится с 20 по 24 мая в столице Албании – Тиране. В турнире принимают участие 28 сборных, разделенных на семь групп по четыре команды.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является титульным спонсором сборной Украины по socca.

В результате жеребьевки на ЧЕ-2026 сборная Украины сыграет в группе G.

«Сине-желтые» в квартете проведут три матча: с Латвией (20 мая в 16:00), Португалией (21 мая в 10:00) и Казахстаном (22 мая в 18:00).

