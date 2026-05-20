Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Хочу обратиться к соперникам из Чернигова...»
Кубок Украины
20 мая 2026, 09:57 | Обновлено 20 мая 2026, 10:49
1535
1

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Хочу обратиться к соперникам из Чернигова...»

Вингер киевского «Динамо» пообщался с журналистами перед финалом Кубка Украины

20 мая 2026, 09:57 | Обновлено 20 мая 2026, 10:49
1535
1 Comments
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Хочу обратиться к соперникам из Чернигова...»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко пообщался с журналистами перед финалом Кубка Украины против «Чернигова», который состоится 20 мая:

– В первую очередь хочу обратиться к соперникам из «Чернигова» и выразить свое восхищение тем, что они сделали. Ваш выход в финал – это сказка для жителей города. Это вызывает большое уважение.

– За свою карьеру вы сыграли много финалов и важных поединков. Чувствуете ли мандраж в такие моменты?

– Да, он чувствуется перед каждой игрой. Считаю, что это естественно. Понимаешь, что ты несешь ответственность за игру и результат перед командой, главным тренером, семьей, болельщиками. Мандраж – это нормально. Самое важное, чтобы он во время игры исчезал.

– Какое настроение в раздевалке «Динамо» перед финалом?

– Максимально серьезный. Мы понимаем, что такой клуб как «Динамо» не может завершить сезон без трофеев. Нам нужна победа в Кубке.

– Финал будет для вас особенным, поскольку будете играть против клуба с вашей малой родины. Как будете справляться с эмоциями?

– На самом деле я достаточно сентиментальный. Следил за путем «Чернигова» в Кубке Украины, болел за них. В семье также часто шутили об этом финале.

Как бы там ни было, победа в Кубке – это главная мотивация. Кроме того, в нашем составе много молодых игроков, для которых этот финал будет дебютным. Мы должны доказать, что больше заслуживаем победы.

– Победа в Кубке Украины – один из шансов получить путевку в еврокубки. Это дополнительное давление на команду?

– Мы понимаем, насколько важен этот матч для нашего клуба. Готовимся с максимальной ответственностью. Будем играть так, чтобы забрать Кубок в Киев.

– Какие у вас ощущения от возвращения в сборную Украины?

– Конечно, я очень рад этому вызову, потому что давно не находился в рядах национальной сборной. Был разговор с новым главным тренером Андреа Мальдерой, мы давно знакомы.

Сказал ему, что не играю на том уровне, как пять лет назад, когда мы последний раз сотрудничали, но заверил, что с удовольствием приеду в сборную и отдам все ради результата, – подытожил Ярмоленко.

По теме:
Саленко спрогнозировал счет матча Чернигов – Динамо в Кубке Украины
Игорь КОСТЮК – о финале Кубка Украины и завершении карьеры Ярмоленко
Чернигов – Динамо. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Кубок Украины по футболу Чернигов Динамо Киев Чернигов - Динамо Андрей Ярмоленко пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал завоевал трофей, Ман Сити допустил осечку, Траоре продлил контракт
Футбол | 20 мая 2026, 09:45 0
Арсенал завоевал трофей, Ман Сити допустил осечку, Траоре продлил контракт
Арсенал завоевал трофей, Ман Сити допустил осечку, Траоре продлил контракт

Главные новости за 19 мая на Sport.ua

Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Футбол | 20 мая 2026, 07:56 3
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи

Сабо – о президенте УАФ

Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Бокс | 20.05.2026, 00:28
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Футбол | 20.05.2026, 08:46
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
Футбол | 20.05.2026, 06:56
Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Голоне, зберегти свого туза!
Ответить
-2
Популярные новости
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
18.05.2026, 10:44 12
Теннис
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
19.05.2026, 06:23 38
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
18.05.2026, 08:42 15
Футбол
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
20.05.2026, 04:10 7
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
19.05.2026, 03:22
Хоккей
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
19.05.2026, 14:14 14
Футбол
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
19.05.2026, 09:13 16
Футбол
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
19.05.2026, 23:26 76
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем