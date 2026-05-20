Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Хочу обратиться к соперникам из Чернигова...»

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко пообщался с журналистами перед финалом Кубка Украины против «Чернигова», который состоится 20 мая:

– В первую очередь хочу обратиться к соперникам из «Чернигова» и выразить свое восхищение тем, что они сделали. Ваш выход в финал – это сказка для жителей города. Это вызывает большое уважение.

– За свою карьеру вы сыграли много финалов и важных поединков. Чувствуете ли мандраж в такие моменты?

– Да, он чувствуется перед каждой игрой. Считаю, что это естественно. Понимаешь, что ты несешь ответственность за игру и результат перед командой, главным тренером, семьей, болельщиками. Мандраж – это нормально. Самое важное, чтобы он во время игры исчезал.

– Какое настроение в раздевалке «Динамо» перед финалом?

– Максимально серьезный. Мы понимаем, что такой клуб как «Динамо» не может завершить сезон без трофеев. Нам нужна победа в Кубке.

– Финал будет для вас особенным, поскольку будете играть против клуба с вашей малой родины. Как будете справляться с эмоциями?

– На самом деле я достаточно сентиментальный. Следил за путем «Чернигова» в Кубке Украины, болел за них. В семье также часто шутили об этом финале.

Как бы там ни было, победа в Кубке – это главная мотивация. Кроме того, в нашем составе много молодых игроков, для которых этот финал будет дебютным. Мы должны доказать, что больше заслуживаем победы.

– Победа в Кубке Украины – один из шансов получить путевку в еврокубки. Это дополнительное давление на команду?

– Мы понимаем, насколько важен этот матч для нашего клуба. Готовимся с максимальной ответственностью. Будем играть так, чтобы забрать Кубок в Киев.

– Какие у вас ощущения от возвращения в сборную Украины?

– Конечно, я очень рад этому вызову, потому что давно не находился в рядах национальной сборной. Был разговор с новым главным тренером Андреа Мальдерой, мы давно знакомы.

Сказал ему, что не играю на том уровне, как пять лет назад, когда мы последний раз сотрудничали, но заверил, что с удовольствием приеду в сборную и отдам все ради результата, – подытожил Ярмоленко.