Клуб УПЛ получил наказание от УАФ за нарушение требований
«Кривбасс» должен выплатить штраф
Криворожский «Кривбасс» попал в список наказанных клубов Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ за матч 27-го тура УПЛ против «Карпат» (1:0).
КДК рассмотрел материалы матча в Кривом Роге и обязал «Кривбасс» выплатить денежный штраф в размере 110 тысяч гривен.
Причиной наказания клуба стало повторное нарушение требований безопасности при организации и проведении футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, в частности превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе.
Последний матч в этом сезоне «Кривбасс» проведет против «Александрии». В турнирной таблице криворожский клуб занимает шестое место (47 очков).
