УЕФА жестко наказал тренера, подглядывавшего за футболистками в душе

Бывший тренер женской сборной Словакии Петр Влаховски получил пожизненный запрет на участие в футбольной деятельности от УЕФА после того, как снял на видео, как его подопечные раздеваются, не получив согласия на съемку от своих футболисток.

42-летний Влаховски использовал миниатюрную камеру, спрятанную в рюкзаке, для записи 15 игроков, самой младшей из которых было 17 лет, принимающих душ и переодевающихся в раздевалках до и после тренировок и матчей в период с 2019 по 2023 год.

Влаховски был арестован в 2023 году, после чего суд присудил 13 футболисткам компенсацию за причинённый ущерб в размере 940 долларов США. Два года спустя, в мае 2025 года, уголовный суд без публичного слушания также приговорил бывшего тренера к условному году тюремного заключения и пятилетнему запрету на тренерскую деятельность в стране, а также признал его виновным в хранении материалов детской порнографии на компьютере.