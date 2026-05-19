  УЕФА жестко наказал тренера, подглядывавшего за футболистками в душе
19 мая 2026, 23:43 | Обновлено 19 мая 2026, 23:44
УЕФА жестко наказал тренера, подглядывавшего за футболистками в душе

Петр Влаховски помимо условного срока и штрафа получил запрет заниматься тренерской деятельностью

Getty Images/Global Images Ukraine. Женская сборная Словакии

Бывший тренер женской сборной Словакии Петр Влаховски получил пожизненный запрет на участие в футбольной деятельности от УЕФА после того, как снял на видео, как его подопечные раздеваются, не получив согласия на съемку от своих футболисток.

42-летний Влаховски использовал миниатюрную камеру, спрятанную в рюкзаке, для записи 15 игроков, самой младшей из которых было 17 лет, принимающих душ и переодевающихся в раздевалках до и после тренировок и матчей в период с 2019 по 2023 год.

Влаховски был арестован в 2023 году, после чего суд присудил 13 футболисткам компенсацию за причинённый ущерб в размере 940 долларов США. Два года спустя, в мае 2025 года, уголовный суд без публичного слушания также приговорил бывшего тренера к условному году тюремного заключения и пятилетнему запрету на тренерскую деятельность в стране, а также признал его виновным в хранении материалов детской порнографии на компьютере.

Руслан Полищук Источник: The Athletic
