УАФ дисквалифицировала экс-игрока сборной Украины за неспортивное поведение
Олег Шелаев понес наказание
Ассистент главного тренера «Колоса», а ранее известный украинский футболист Олег Шелаев узнал о наказании от УАФ за свою красную карточку в матче 27-го тура УПЛ против «Кудровки» (1:0).
Помощник Руслана Костышина обязан выплатить 25 тысяч гривен за выход на поле с целью вступить в конфликт с официальным лицом матча после завершения игры.
Также Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отстранил Шелаева от участия в соревнованиях на три матча.
За тур до завершения чемпионата Украины «Колос» идет седьмым в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор поединка 37-го тура АПЛ
Функционер предупредил Александра о тяжелом бое