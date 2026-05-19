УАФ дисквалифицировала экс-игрока сборной Украины за неспортивное поведение

Ассистент главного тренера «Колоса», а ранее известный украинский футболист Олег Шелаев узнал о наказании от УАФ за свою красную карточку в матче 27-го тура УПЛ против «Кудровки» (1:0).

Помощник Руслана Костышина обязан выплатить 25 тысяч гривен за выход на поле с целью вступить в конфликт с официальным лицом матча после завершения игры.

Также Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отстранил Шелаева от участия в соревнованиях на три матча.

За тур до завершения чемпионата Украины «Колос» идет седьмым в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.