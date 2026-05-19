Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ дисквалифицировала экс-игрока сборной Украины за неспортивное поведение
Украина. Премьер лига
19 мая 2026, 23:28 | Обновлено 19 мая 2026, 23:30
894
0

УАФ дисквалифицировала экс-игрока сборной Украины за неспортивное поведение

Олег Шелаев понес наказание

19 мая 2026, 23:28 | Обновлено 19 мая 2026, 23:30
894
0
УАФ дисквалифицировала экс-игрока сборной Украины за неспортивное поведение
ФК Колос. Олег Шелаев

Ассистент главного тренера «Колоса», а ранее известный украинский футболист Олег Шелаев узнал о наказании от УАФ за свою красную карточку в матче 27-го тура УПЛ против «Кудровки» (1:0).

Помощник Руслана Костышина обязан выплатить 25 тысяч гривен за выход на поле с целью вступить в конфликт с официальным лицом матча после завершения игры.

Также Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отстранил Шелаева от участия в соревнованиях на три матча.

За тур до завершения чемпионата Украины «Колос» идет седьмым в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.

По теме:
Клуб УПЛ получил наказание от УАФ за нарушение требований
Штраф для Шахтера. Донецкий клуб получил наказание от УАФ
Два иностранных клуба претендуют на основного футболиста УПЛ
Олег Шелаев дисквалификация штрафы КДК УАФ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кудровка Колос - Кудровка удаление (красная карточка)
Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борнмут – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 19 мая 2026, 21:37 0
Борнмут – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Борнмут – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 37-го тура АПЛ

Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
Бокс | 19 мая 2026, 09:30 1
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика

Функционер предупредил Александра о тяжелом бое

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 19.05.2026, 05:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Футбол | 19.05.2026, 14:14
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Футбол | 19.05.2026, 19:05
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
18.05.2026, 22:49 2
Футбол
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
19.05.2026, 04:44 15
Футбол
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
19.05.2026, 07:08 6
Футбол
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
19.05.2026, 09:13 15
Футбол
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 87
Футбол
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
19.05.2026, 07:27 13
Бокс
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
19.05.2026, 06:23 38
Футбол
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
18.05.2026, 11:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем