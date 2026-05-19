  ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой полузащитник Барселоны пропустит чемпионат мира
Испания
19 мая 2026, 23:28 |
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой полузащитник Барселоны пропустит чемпионат мира

Фермин Лопес сможет играть только к началу сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес во вторник днем перенес операцию по поводу перелома пятой плюсневой кости правой стопы. Он будет восстанавливаться два-три месяца и, как ожидается, вернется к началу следующего сезона, сообщает сайт каталонского клуба.

Игрок получил травму в матче против «Бетиса» в прошлое воскресенье и вынужден пропустить чемпионат мира. 23-полузащитник забил 13 голов и оформил 17 ассистов в 48 матчах сезона.

Если на Евро-2024 Лопес не был игроком основы и вышел только на несколько минут в матче с Албанией, то ближайшим летом на него всерьез рассчитывали в сборной Испании.

Руслан Полищук Источник: Sport.es
