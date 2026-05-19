Бельгия. Итоги дня: команда Сидорчука потеряла шансы на выход в еврокубки

Вечером 19 мая состоялись матчи предпоследнего тура второго этапа чемпионата Бельгии.

Команды поделены на две шестерки, и топ-6 ведет борьбу за медали.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В турнире второй шестерки Вестерло проиграл Стандарду (1:2) и потерял шансы на выход в еврокубки

Украинский хавбек Сергей Сидорчук не вошел в заявку хозяев поля на матч.

Команды Стандард (37 очков) и Генк (35) ведут борьбу за 7-е место, которое даст право сыграть плей-офф за выход в Лигу конференций.

Чемпионат Бельгии, 16 мая 2026

Вестерло – Стандард – 1:2

Генк – Антверпен – 0:0

Шарлеруа – Левен – 1:1

Турнирные таблицы