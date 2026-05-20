Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из главных претендентов на выход в УПЛ получил трансферный бан
Украина. Премьер лига
20 мая 2026, 22:27 |
1232
0

Один из главных претендентов на выход в УПЛ получил трансферный бан

Одесский «Черноморец» не имеет права регистрировать новых игроков из-за запрета ФИФА

20 мая 2026, 22:27 |
1232
0
Один из главных претендентов на выход в УПЛ получил трансферный бан
ФК Черноморец Одесса

Одесский «Черноморец» получил трансферный бан от Международной федерации футбола (ФИФА) – «моряки» попали в официальный список клубов, которым запрещено регистрировать новых игроков.

Представитель Первой лиги Украины является одним из главных претендентов на выход в элитный дивизион, но не имеет права регистрировать футболистов.

ФИФА не сообщила причину наказания, однако известно, что в клубе периодически появляются финансовые проблемы и задолженности перед бывшими игроками и тренерским штабом.

Решение о наказании вступило в силу во вторник, 19 мая. В пассиве «Черноморца» два трансферных бана – нынешнее наказание не имеет сроков и будет отменено специальным решением ФИФА.

После 28 сыгранных туров в Первой лиге подопечные Романа Григорчука набрали 59 баллов и разместились на второй позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет 19 пунктов.

По теме:
Верес потерял ключевого игрока перед матчем с Металлистом 1925
40-й трофей. Динамо приблизилось к Шахтеру по количеству титулов в Украине
ДУБИНЧАК: «Игроки Динамо злятся на себя, мне очень стыдно»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса ФИФА трансферный бан
Николай Тытюк Источник: ФИФА
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Футбол | 20 мая 2026, 16:51 19
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины

Известный в прошлом наставник не видит проблем в том, чтобы «Динамо» обыграло «Чернигов»

Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Футбол | 20 мая 2026, 08:46 19
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент

Турецкий специалист может продолжить карьеру в «Бешикташе»

Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Теннис | 20.05.2026, 13:35
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Кто попадет в Лигу чемпионов? Расклады перед финалом Фрайбург – Астон Вилла
Футбол | 20.05.2026, 19:50
Кто попадет в Лигу чемпионов? Расклады перед финалом Фрайбург – Астон Вилла
Кто попадет в Лигу чемпионов? Расклады перед финалом Фрайбург – Астон Вилла
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Футбол | 20.05.2026, 10:40
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 3
Футбол
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
19.05.2026, 14:14 20
Футбол
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
20.05.2026, 04:10 7
Футбол
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
19.05.2026, 07:27 17
Бокс
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
19.05.2026, 06:23 38
Футбол
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
19.05.2026, 07:08 7
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
19.05.2026, 03:22
Хоккей
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
19.05.2026, 20:59
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем