Один из главных претендентов на выход в УПЛ получил трансферный бан
Одесский «Черноморец» не имеет права регистрировать новых игроков из-за запрета ФИФА
Одесский «Черноморец» получил трансферный бан от Международной федерации футбола (ФИФА) – «моряки» попали в официальный список клубов, которым запрещено регистрировать новых игроков.
Представитель Первой лиги Украины является одним из главных претендентов на выход в элитный дивизион, но не имеет права регистрировать футболистов.
ФИФА не сообщила причину наказания, однако известно, что в клубе периодически появляются финансовые проблемы и задолженности перед бывшими игроками и тренерским штабом.
Решение о наказании вступило в силу во вторник, 19 мая. В пассиве «Черноморца» два трансферных бана – нынешнее наказание не имеет сроков и будет отменено специальным решением ФИФА.
После 28 сыгранных туров в Первой лиге подопечные Романа Григорчука набрали 59 баллов и разместились на второй позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет 19 пунктов.
