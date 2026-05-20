Один из главных претендентов на выход в УПЛ получил трансферный бан

Одесский «Черноморец» получил трансферный бан от Международной федерации футбола (ФИФА) – «моряки» попали в официальный список клубов, которым запрещено регистрировать новых игроков.

Представитель Первой лиги Украины является одним из главных претендентов на выход в элитный дивизион, но не имеет права регистрировать футболистов.

ФИФА не сообщила причину наказания, однако известно, что в клубе периодически появляются финансовые проблемы и задолженности перед бывшими игроками и тренерским штабом.

Решение о наказании вступило в силу во вторник, 19 мая. В пассиве «Черноморца» два трансферных бана – нынешнее наказание не имеет сроков и будет отменено специальным решением ФИФА.

После 28 сыгранных туров в Первой лиге подопечные Романа Григорчука набрали 59 баллов и разместились на второй позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет 19 пунктов.