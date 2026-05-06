Черноморцу поставили ультиматум. Клуб может получить трансферный бан

В ближайшее время «Черноморец» может получить очередному трансферный бан. Как стало известно из источников Sport.ua, проявив инициативу по прекращению сотрудничества с тренерским штабом во главе с Александром Кучером, одесский клуб за неполных пять месяцев так и не смог рассчитаться с четырьмя ассистентами главного тренера. В соответствии с условиями контракта и действующим законодательством ФК «Черноморец» должен был полностью выплатить заработанные средства и компенсацию за односторонний разрыв соглашения (оно действовало до 31 декабря 2026 года) Александру Призетко, Александру Грицаю, Александру Рыбке и Тарасу Гвоздику.

Все четверо в зимний период согласились пойти на уступки в пользу «Черноморца», заключив дополнительный договор по погашению долга и выплате компенсации несколькими частями до конечной даты – 30 апреля нынешнего года. Однако за четыре месяца ни одной части из ожидаемых средств никто из упомянутого квартета специалистов так и не получил.

По информации Sport.ua, от представителей тренерского штаба в адрес ФК «Черноморец» было отправлено письмо, в котором они обозначили 10-дневный срок для выплаты всей суммы. В случае, если по каким-либо причинам это обращение также будет проигнорировано, Призетко, Грицай, Рыбка и Гвоздик будут передавать соответствующие документы в Палату разрешения споров УАФ.

