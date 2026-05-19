  4. Теннисисты едва не подрались после матча на Ролан Гаррос.Что известно?
19 мая 2026, 22:34 |
Между Педро Мартинесом и Рэем Сакамото произошел конфликт после матч-пойнта

Между испанцем Педро Мартинесом (ATP 141) и японцем Рэем Сакамото (ATP 152) произошел конфликт после матч-пойнта в первом раунде квалификации на Открытом чемпионате Франции 2026.

Мартинес обыграл Сакамото в двух сетах за 1 час и 35 минут – 6:2, 7:5.

Это была первая очная встреча игроков.

После рукопожатия у сетки между теннисистами возник словесный конфликт и завязался спор.

Испанец спросил японца, не хочет ли тот выйти «поговорить» за пределами корта.

Драки удалось избежать благодаря судье Джону Блуму, который спустился с судейской вышки и развел теннисистов в разные стороны.

Точная причина недовольства Мартинеса пока неизвестна.

Ролан Гаррос 2026. Квалификация

Рэй Сакамото – Педро Мартинес [24] – 2:6, 5:7

Поговорунів треба карати ширафом на все бабло. 
Та ж були ракетки в руках,чому не фехтували.
