Теннисисты едва не подрались после матча на Ролан Гаррос.Что известно?
Между Педро Мартинесом и Рэем Сакамото произошел конфликт после матч-пойнта
Между испанцем Педро Мартинесом (ATP 141) и японцем Рэем Сакамото (ATP 152) произошел конфликт после матч-пойнта в первом раунде квалификации на Открытом чемпионате Франции 2026.
Мартинес обыграл Сакамото в двух сетах за 1 час и 35 минут – 6:2, 7:5.
Это была первая очная встреча игроков.
После рукопожатия у сетки между теннисистами возник словесный конфликт и завязался спор.
Испанец спросил японца, не хочет ли тот выйти «поговорить» за пределами корта.
Драки удалось избежать благодаря судье Джону Блуму, который спустился с судейской вышки и развел теннисистов в разные стороны.
Точная причина недовольства Мартинеса пока неизвестна.
Ролан Гаррос 2026. Квалификация
Рэй Сакамото – Педро Мартинес [24] – 2:6, 5:7
Casi llegan a las manos... 😳💥— Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 19, 2026
El encontronazo entre Pedro Martínez y Rei Sakamoto tras el punto de partido que clasifica al español para la segunda ronda de la previa.#RolandGarros pic.twitter.com/9W6TPZeZRv
