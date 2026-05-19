Йожеф САБО: «Мне стыдно. Эти игроки – ничто, они не имеют права так играть»

Известный тренер – о «Динамо»

УАФ. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился своими мыслями о «Динамо» накануне финала Кубка Украины против «Чернигова».

«Перед Черниговом «Динамо» сыграло с СК «Полтава» в УПЛ и сыграло максимально прагматично. Быстро забили, дальше действовали по счету... Конечно же, на финал Кубка Украины у киевлян выйдет другой состав, потому что Костюк сам не стал скрывать, сказав, что прибег к ротации, выпустил немало молодежи. Вот Пономаренко не было, например, а он сейчас основной форвард «Динамо». Видимо, берегли игрока… Да и не только его. Чтобы вдруг травму не получить. Здесь я Костюка понимаю, вопросов нет.

Вообще же, матч против СК «Полтава» мне не понравился – молодежь еще сыровата, а те легионеры, которые уже давно в стартовый состав не попадают – никудышны! Посмотрел я первый тайм, да и выключил телевизор. Это не футбол! «Динамо» не имеет права так играть, с кем бы то ни было. Мне стыдно смотреть на такое «Динамо»…», – сказал Сабо.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
