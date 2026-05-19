19 мая 2026, 05:32
Известно, какой канал покажет финал Кубка Украины Динамо – Чернигов

Матч будет транслировать УПЛ-ТБ

В среду, 20 мая, киевское «Динамо» и «Чернигов» встретятся в финале Кубка Украины сезона 2025/26.

Решающий матч турнира состоится на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

В прямом эфире матч покажет телеканал УПЛ ТВ.

Победитель финала получит путевку в квалификацию Лиги Европы сезона 2026/27.

Для «Динамо» это шанс завоевать уже 14-й Кубок Украины в истории клуба, тогда как для «Чернигова» предстоящий финал станет первым в клубной истории.

