  4. ЯРМОЛЕНКО: «Не знаю, откуда у вас информация о последнем матче за сборную»
19 мая 2026, 20:42
ЯРМОЛЕНКО: «Не знаю, откуда у вас информация о последнем матче за сборную»

Андрей Ярмоленко вспомнил разговор с главным тренером сборной Украины Андреа Мальдерой

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился эмоциями от вызова в сборную Украины на следующий сбор.

«Не знаю, откуда у вас информация о последнем матче за сборную. Я вроде бы об этом не говорил.

Относительно вызова в ряды национальной сборной. Я, конечно, очень рад. Давно не находился в сборной. С нетерпением этого жду. Был разговор с новым главным тренером, мы с ним давно знакомы. Я ему сказал: «Если быть честным, то это не тот Ярмоленко, который был пять лет назад, когда мы работали вместе в сборной. Если я вас устраиваю на сегодняшний день как игрок, вы понимаете, что я могу дать какую-то пользу национальной сборной, то я с удовольствием приеду и отдам всего себя ради результата. Если это за какие-то заслуги, то этого вызова я не хочу».

Я считаю, что в национальной команде должны играть сильнейшие футболисты нашей страны на данный сбор», – заявил Ярмоленко.

36-летний Ярмоленко забил 11 голов в 33 матчах сезона за «Динамо». В 125 поединках за сборную полузащитник отличился 46 раз.

Андрей Ярмоленко Андреа Мальдера сборная Украины по футболу Динамо Киев
Руслан Полищук Источник: Трибуна
