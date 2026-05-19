ЯРМОЛЕНКО: «Не знаю, откуда у вас информация о последнем матче за сборную»

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился эмоциями от вызова в сборную Украины на следующий сбор.

«Не знаю, откуда у вас информация о последнем матче за сборную. Я вроде бы об этом не говорил.

Относительно вызова в ряды национальной сборной. Я, конечно, очень рад. Давно не находился в сборной. С нетерпением этого жду. Был разговор с новым главным тренером, мы с ним давно знакомы. Я ему сказал: «Если быть честным, то это не тот Ярмоленко, который был пять лет назад, когда мы работали вместе в сборной. Если я вас устраиваю на сегодняшний день как игрок, вы понимаете, что я могу дать какую-то пользу национальной сборной, то я с удовольствием приеду и отдам всего себя ради результата. Если это за какие-то заслуги, то этого вызова я не хочу».

Я считаю, что в национальной команде должны играть сильнейшие футболисты нашей страны на данный сбор», – заявил Ярмоленко.

36-летний Ярмоленко забил 11 голов в 33 матчах сезона за «Динамо». В 125 поединках за сборную полузащитник отличился 46 раз.