Степаненко обратился к Ярмоленко по поводу своего назначения в сборную

Бывший игрок сборной Украины Тарас Степаненко, которого накануне назначили помощником главного тренера национальной сборной, рассказал о консультациях относительно своей новой роли в команде.

«Ребята знали меня и раньше. Я с Андрюхой [Ярмоленко] общался, когда был матч «Динамо» – «Колос». С ребятами, которые играют в Европе, я на связи. Я с ними тоже общался, потому что мне было интересно их отношение к этому», – сказал он.

Степаненко отметил, что для него было важно понимать, что коллектив будет уважать его в новом качестве. Игроки сборной поддержали Тараса, пожелали ему успеха и назвали его назначение хорошим выбором нового главного тренера.

«Это для меня даже большая мотивация, потому что я не могу их подвести», – подчеркнул Тарас.

Главным тренером сборной Украины стал итальянец Андреа Мальдера. Ранее он работал с украинской национальной командой в качестве ассистента Андрея Шевченко.