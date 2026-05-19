  4. Степаненко обратился к Ярмоленко по поводу своего назначения в сборную
19 мая 2026, 15:19 | Обновлено 19 мая 2026, 15:51
Степаненко обратился к Ярмоленко по поводу своего назначения в сборную

Андрей был одним из первых, кому Тарас рассказал о новой работе

Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Бывший игрок сборной Украины Тарас Степаненко, которого накануне назначили помощником главного тренера национальной сборной, рассказал о консультациях относительно своей новой роли в команде.

«Ребята знали меня и раньше. Я с Андрюхой [Ярмоленко] общался, когда был матч «Динамо» – «Колос». С ребятами, которые играют в Европе, я на связи. Я с ними тоже общался, потому что мне было интересно их отношение к этому», – сказал он.

Степаненко отметил, что для него было важно понимать, что коллектив будет уважать его в новом качестве. Игроки сборной поддержали Тараса, пожелали ему успеха и назвали его назначение хорошим выбором нового главного тренера.

«Это для меня даже большая мотивация, потому что я не могу их подвести», – подчеркнул Тарас.

Главным тренером сборной Украины стал итальянец Андреа Мальдера. Ранее он работал с украинской национальной командой в качестве ассистента Андрея Шевченко.

Эксперт: «Цыганкову нужна конкуренция. Хороший вызов в сборную Украины»
Экс-форвард Шахтера: «Я рад, что этих игроков вызвали в сборную Украины»
ФОТО. Девушка футболиста сборной Украины похвасталась люксовым авто
Тарас Степаненко сборная Украины по футболу Андрей Ярмоленко
Андрей Плыгун Источник: Трибуна
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб украинца в MLS неожиданно уволил тренера
Футбол | 19 мая 2026, 13:59 0
Генрик Рюдстрем покинул «Коламбус Крю»

«Так можно и кума взять на работу». Воробей – о выборе тренера сборной
Футбол | 19 мая 2026, 08:01 20
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Футбол | 18.05.2026, 18:43
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Бокс | 19.05.2026, 08:16
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
Футбол | 18.05.2026, 22:49
Комментарии 1
Тарас взял Ярмолу советником)
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
