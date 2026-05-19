Степаненко обратился к Ярмоленко по поводу своего назначения в сборную
Андрей был одним из первых, кому Тарас рассказал о новой работе
Бывший игрок сборной Украины Тарас Степаненко, которого накануне назначили помощником главного тренера национальной сборной, рассказал о консультациях относительно своей новой роли в команде.
«Ребята знали меня и раньше. Я с Андрюхой [Ярмоленко] общался, когда был матч «Динамо» – «Колос». С ребятами, которые играют в Европе, я на связи. Я с ними тоже общался, потому что мне было интересно их отношение к этому», – сказал он.
Степаненко отметил, что для него было важно понимать, что коллектив будет уважать его в новом качестве. Игроки сборной поддержали Тараса, пожелали ему успеха и назвали его назначение хорошим выбором нового главного тренера.
«Это для меня даже большая мотивация, потому что я не могу их подвести», – подчеркнул Тарас.
Главным тренером сборной Украины стал итальянец Андреа Мальдера. Ранее он работал с украинской национальной командой в качестве ассистента Андрея Шевченко.
