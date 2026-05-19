Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Чернигова не знает, будет ли на скамейке запасных в финале Кубка
Кубок Украины
19 мая 2026, 20:33 | Обновлено 19 мая 2026, 20:44
557
0

Тренер Чернигова не знает, будет ли на скамейке запасных в финале Кубка

Валерий Черный получил наказание от КДК

19 мая 2026, 20:33 | Обновлено 19 мая 2026, 20:44
557
0
Тренер Чернигова не знает, будет ли на скамейке запасных в финале Кубка
ФК Чернигов. Валерий Черный

Главный тренер «Чернигова» Валерий Черный сообщил, что не понимает, сможет ли он присутствовать на скамейке запасных во время финала Кубка Украины.

«Никто не может сказать, могу ли я быть завтра или не могу. Вот так у нас написаны правила», – заявил тренер черниговцев.

Ранее КДК отстранил Черного на четыре матча и обязал выплатить штраф в 50 тысяч гривен за повторное использование нецензурных слов в адрес арбитра в матче 27-го тура Первой лиги с «Черноморцем» (2:2), в котором он получил красную карточку.

Финал Кубка Украины между «Черниговом» и киевским «Динамо» запланирован на среду, 20 мая. Игра пройдет на «Арена Львов» и начнется в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Экс-тренер Украины: «Не было необходимости вызывать в сборную Ярмоленко»
Финалист Кубка Украины начал партнерство с украинским производителем
ЯРМОЛЕНКО: «Не знаю, откуда у вас информация о последнем матче за сборную»
Валерий Черный КДК УАФ Кубок Украины по футболу Динамо Киев
Иван Чирко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Бокс | 19 мая 2026, 08:16 1
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги

Боксер мог провести поединок с Нганну

Каков шанс на сенсацию? Букмекеры назвали победителя Кубка Украины
Футбол | 19 мая 2026, 18:40 0
Каков шанс на сенсацию? Букмекеры назвали победителя Кубка Украины
Каков шанс на сенсацию? Букмекеры назвали победителя Кубка Украины

Динамо является абсолютным фаворитом в игре с Черниговом

ФОТО. Жена Усика засветила свою грудь: ослепила красотой
Бокс | 18.05.2026, 20:12
ФОТО. Жена Усика засветила свою грудь: ослепила красотой
ФОТО. Жена Усика засветила свою грудь: ослепила красотой
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 19.05.2026, 04:44
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Лучший в Лиге 1. Забарный получил признание во Франции
Футбол | 19.05.2026, 16:15
Лучший в Лиге 1. Забарный получил признание во Франции
Лучший в Лиге 1. Забарный получил признание во Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
17.05.2026, 21:59
Хоккей
ИТАУМА: «Усик, конечно, заслужил, но, честно говоря, это какое-то безумие»
ИТАУМА: «Усик, конечно, заслужил, но, честно говоря, это какое-то безумие»
18.05.2026, 06:32
Бокс
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
Левандовски попрощался с Камп Ноу и сразу подписал новый контракт
18.05.2026, 22:49 2
Футбол
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 09:25 6
Футбол
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
19.05.2026, 09:30 1
Бокс
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
18.05.2026, 10:05 18
Футбол
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 86
Футбол
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
19.05.2026, 09:13 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем