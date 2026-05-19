Тренер Чернигова не знает, будет ли на скамейке запасных в финале Кубка
Валерий Черный получил наказание от КДК
Главный тренер «Чернигова» Валерий Черный сообщил, что не понимает, сможет ли он присутствовать на скамейке запасных во время финала Кубка Украины.
«Никто не может сказать, могу ли я быть завтра или не могу. Вот так у нас написаны правила», – заявил тренер черниговцев.
Ранее КДК отстранил Черного на четыре матча и обязал выплатить штраф в 50 тысяч гривен за повторное использование нецензурных слов в адрес арбитра в матче 27-го тура Первой лиги с «Черноморцем» (2:2), в котором он получил красную карточку.
Финал Кубка Украины между «Черниговом» и киевским «Динамо» запланирован на среду, 20 мая. Игра пройдет на «Арена Львов» и начнется в 18:00 по киевскому времени.
