Тренер Чернигова не знает, будет ли на скамейке запасных в финале Кубка

Главный тренер «Чернигова» Валерий Черный сообщил, что не понимает, сможет ли он присутствовать на скамейке запасных во время финала Кубка Украины.

«Никто не может сказать, могу ли я быть завтра или не могу. Вот так у нас написаны правила», – заявил тренер черниговцев.

Ранее КДК отстранил Черного на четыре матча и обязал выплатить штраф в 50 тысяч гривен за повторное использование нецензурных слов в адрес арбитра в матче 27-го тура Первой лиги с «Черноморцем» (2:2), в котором он получил красную карточку.

Финал Кубка Украины между «Черниговом» и киевским «Динамо» запланирован на среду, 20 мая. Игра пройдет на «Арена Львов» и начнется в 18:00 по киевскому времени.