Шахтер может срочно расторгнуть контракт с Тураном. Известны подробности

Появились новые подробности контракта турецкого тренера Арды Турана с «Шахтером».

В контракте главного тренера «Шахтера» Арды Турана, по информации источника, якобы прописан специальный пункт относительно его будущего.

Речь идет о том, что в случае поступления предложения от «Галатасарая» соглашение может быть автоматически расторгнуто по соглашению сторон.

Арда Туран возглавил «Шахтер» в 2025 году. За это время он вывел команду в лидеры УПЛ и в полуфинал Лиги конференций УЕФА.

Ранее главный тренер «Шахтера» Арда Туран высоко оценил выступление Лассины Траоре в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги против «Динамо» (2:1).