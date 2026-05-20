Шахтер может срочно расторгнуть контракт с Тураном. Известны подробности
В соглашение включен пункт о «Галатасарае»
Появились новые подробности контракта турецкого тренера Арды Турана с «Шахтером».
В контракте главного тренера «Шахтера» Арды Турана, по информации источника, якобы прописан специальный пункт относительно его будущего.
Речь идет о том, что в случае поступления предложения от «Галатасарая» соглашение может быть автоматически расторгнуто по соглашению сторон.
Арда Туран возглавил «Шахтер» в 2025 году. За это время он вывел команду в лидеры УПЛ и в полуфинал Лиги конференций УЕФА.
Ранее главный тренер «Шахтера» Арда Туран высоко оценил выступление Лассины Траоре в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги против «Динамо» (2:1).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турецкий специалист может продолжить карьеру в «Бешикташе»
Мацей Мишкин считает, что украинский боксер выиграет поединок