  4. Деклан РАЙС: «Этот клуб заслуживает действительно хороших вещей»
19 мая 2026, 20:11 | Обновлено 19 мая 2026, 20:12
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс поделился эмоциями после победы над «Бернли» (1:0) в матче 37-го тура АПЛ.

«Это очень эмоционально, потому что этот клуб прошел через многое за последние 10 лет, через все эти взлеты и падения. Очевидно, что меня здесь раньше не было, но я все об этом знал, все слышал. Быть частью того, что сейчас происходит в этом клубе, – это нечто особенное. Этот клуб заслуживает действительно хороших вещей, и мы очень много работали ради этого. Так что давайте не сбавлять обороты.

Три подряд победы со счетом 1:0? Три очка есть три очка. В первом тайме мы снова показали то, что делали последние несколько недель: действительно хороший футбол, и мы могли вести в два или три мяча. Второй тайм всегда должен был быть тяжелым просто из-за того, на каком этапе сезона мы сейчас находимся, и из-за тех высоких ставок, которые стоят перед нами.

Честно говоря, я не знаю, где был бы этот клуб без всей четверки защитников и вратаря. Я вижу такое впервые, ведь их самоотдача на тренировках каждый день, их готовность играть каждую неделю и то, что они отдают в борьбе за этот клуб, – это просто невероятно. Они заслуживают всего, что имеют. Похоже, у них 18 или 19 «сухих» матчей в дополнение к тому, что они сделали за последние несколько сезонов. Эта четверка защитников заслуживает награды за ту работу, которую они делают для всех нас.

Чемпионство? Все в наших руках. Мы переломили ситуацию, мы выиграли каждый матч после нашего последнего поражения. Это все, что мы пытались делать – просто продолжать побеждать и оставаться на позитиве. Мы еще не выиграли турнир, впереди еще одна игра, и это воскресенье будет действительно горячим».

«Арсенал» за тур до завершения сезона в АПЛ является лидером таблицы и опережает на 5 очков «Манчестер Сити», у которого есть игра в запасе. Матч последнего тура команда Артеты проведет 24 мая против «Кристал Пэлас».

Ранее капитан «Арсенала» сделал смелое заявление перед заключительными матчами сезона.

