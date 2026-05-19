ФЕДЕЦКИЙ: «Татуировка Мальдеры? Был человек, бегавший с флагом Украины»

Артем Федецкий резко высказался относительно патриотической татуировки Андреа Мальдеры

Экс-защитник Артем Федецкий не считает татуировку главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры чем-то особенным.

«У нас также был человек, бегавший с лентой и флагом Украины по разным клубам, считался патриотом. А на самом деле, как оно получилось? То, что Мальдера относится с огромным уважением и поддержкой к Украине – вопросов нет. То, что он должен жить, находиться в Украине – однозначно, потому что он сам должен понимать сегодняшние реалии, в которых живет Украина. Но кто бы ни был во главе сборной Украины, я все равно буду за нее болеть и поддерживать. Для меня сборная Украины намного больше, чем любой клуб моей футбольной карьеры», – заявил Федецкий.

Артем Федецкий намекает на бывшего капитана сборной Украины Анатолия Тимощука. Андреа Мальдера имеет татуировку с гербом и флагом Украины, которую он набил еще в 2019 году, когда был в тренерском штабе Андрея Шевченко.

Руслан Полищук Источник: Трибуна
