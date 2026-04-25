ОФИЦИАЛЬНО. Федецкий получил должность в Украинской асоциации футбола
Бывший защитник сборной Украины стал членом Контрольно-дисциплинарного комитета
Экс-защитник донецкого «Шахтера», львовских «Карпат» и «Днепра» Артем Федецкий получил должность члена Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.
На очередном ежегодном Конгрессе Украинской ассоциации футбола были приняты решения о ротациях в Исполнительном комитете и Контрольно-дисциплинарном комитете.
Органы футбольного правосудия
Конгресс отозвал из Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ Сергея Бухаленкова, Виталия Реву и Дениса Сперова. Новыми членами КДК избраны Юрий Гуменюк, Мирослав Небесник и Артем Федецкий.
Изменения в Исполнительном комитете УАФ
В рамках ротации представителей Ассамблеи регионов в Исполкоме УАФ Конгресс прекратил полномочия членов Исполкома Сергея Куницына и Алексея Маркова. Делегаты также приняли в известность, что 2 сентября 2025 года полномочия члена Исполкома сложил Игорь Хиблин.
По предложению Ассамблеи регионов УАФ в состав Исполкома вошли три новых члена: Николай Белый (председатель Запорожской областной ассоциации футбола), Иван Дуран (председатель Закарпатской ассоциации футбола) и Тарас Клим (председатель Ивано-Франковской ассоциации футбола).
Отдельным решением Конгресс предоставил Игорю Хиблину почетное членство УАФ за выдающиеся заслуги перед украинским футболом.
Просто одні накрали, а тепер прийшли інщі.
чи ви думаєте що Федецький свята людина)))
Там або ти в системі і тихенько нічого не робиш або туди не потрапити.
Якщи було чесне правосуддя. Там кожну мордяку на років 10 є за що посадити.