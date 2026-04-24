УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины

УАФ определилась с двумя кандидатами на должность главного тренера сборной Украины после увольнения Сергея Реброва, который возглавля «сине-желтых» с июня 2023 года.

По информации журналиста Дмитрия Шпирко, на данный момент президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассматривает две кандидатуры – Мирона Маркевича и итальянца Андреа Мальдеры:

«Решение по преемнику Реброва еще не принято. На этот момент есть два реальных кандидата. Первый – Мирон Маркевич. Его действительно рассматривают на эту должность.

Люди из футболу говорят, что этот человек заслужил эту должность своей работой. Маркевич будет для всех игроков авторитетом. Ключевой вопрос – кого он захочет пригласить ассистентами в свой штат?

Другой кандидат – Андреа Мальдера. Это человек, работавший с Андреем Шевченко, когда тот возглавлял «сине-желтых». Он был ассистентом и огромный объем работы выполнял. Он тоже кандидат», – сообщил журналист.