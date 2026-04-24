Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
24 апреля 2026, 10:20
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины

Сергея Реброва могут заменить экс-наставник «Карпат» Мирон Маркевич или итальянец Андреа Мальдера

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

УАФ определилась с двумя кандидатами на должность главного тренера сборной Украины после увольнения Сергея Реброва, который возглавля «сине-желтых» с июня 2023 года.

По информации журналиста Дмитрия Шпирко, на данный момент президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассматривает две кандидатуры – Мирона Маркевича и итальянца Андреа Мальдеры:

«Решение по преемнику Реброва еще не принято. На этот момент есть два реальных кандидата. Первый – Мирон Маркевич. Его действительно рассматривают на эту должность.

Люди из футболу говорят, что этот человек заслужил эту должность своей работой. Маркевич будет для всех игроков авторитетом. Ключевой вопрос – кого он захочет пригласить ассистентами в свой штат?

Другой кандидат – Андреа Мальдера. Это человек, работавший с Андреем Шевченко, когда тот возглавлял «сине-желтых». Он был ассистентом и огромный объем работы выполнял. Он тоже кандидат», – сообщил журналист.

Цыганков и Гуцуляк – лучшие бомбардиры сборной Украины при Реброве
Лидер Шахтера обратился к Реброву после его ухода со сборной Украины
Для УАФ нашли замену Реброву. Это легионер, который играл в УПЛ
Николай Тытюк Источник: ВЗбирна
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Футбол | 24 апреля 2026, 06:57 8
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026

Организация отклонила предложение команды Трампа

«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
Футбол | 23 апреля 2026, 10:14 9
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва

ФК «Лопатин» решил подколоть украинского тренера

Три золота и серебро. Украинки триумфально открыли ЧЕ по борьбе
Борьба | 24.04.2026, 00:30
Три золота и серебро. Украинки триумфально открыли ЧЕ по борьбе
Три золота и серебро. Украинки триумфально открыли ЧЕ по борьбе
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Футбол | 23.04.2026, 22:47
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Леванте, Райо Вальекано и Овьедо цепляются за выживание
Футбол | 24.04.2026, 00:33
Леванте, Райо Вальекано и Овьедо цепляются за выживание
Леванте, Райо Вальекано и Овьедо цепляются за выживание
подивіться в Джерело.
там написано, шо експерт Шпірко сказав:
"З того, що я чув..."
Мабуть шось оте чув з якогось вулика...))
Цей журналіст повний нуль і публікує, піарить Мирона, як і Циганик і Ко. Про яку роботу Маркевича взагалі йдеться, де працював останнім часом і з ким, щоб довірити йому збірну? Він за всю кар'єру тренера нічого не виграв зі своїми клубами! Це відразу говорить про рівень подібного матеріалу
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06 127
Футбол
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
24.04.2026, 07:31 12
Футбол
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 85
Футбол
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 31
Теннис
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
22.04.2026, 22:21 223
Футбол
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
22.04.2026, 22:22 28
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
23.04.2026, 05:32 1
Бокс
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
23.04.2026, 03:32 1
Бокс
