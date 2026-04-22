Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник

Именитый отечественный тренер, бывший наставник львовских «Карпат» Мирон Маркевич возглавит сборную Украины и заменит на этой должности Сергея Реброва.

Об этом сообщила шеф-редактор ИА «Центр новостей» и президент Сборной журналистов Украины по футболу Ольга Витак, которая рассказала некоторые детали будущего контракта Мирона Богдановича:

«Немного футбольных новостей. Легенда украинского футбола, тренер Мирон Маркевич возглавит в ближайшее время сборную Украины. Именно ему Андрей Шевченко доверил тренерский руль на ближайшие матчи главной команды страны.

Более того, контракт будет рассчитан на три года», – написала Витак в социальных сетях.

Маркевич с июня 2023 по июль 2024 года возглавлял львовские «Карпаты», с которыми провел 29 матчей – одержал 20 побед, пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.