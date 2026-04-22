Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
22 апреля 2026, 13:41 | Обновлено 22 апреля 2026, 14:00
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник

Мирон Маркевич возглавит национальную команду после ухода Сергея Реброва

6 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Именитый отечественный тренер, бывший наставник львовских «Карпат» Мирон Маркевич возглавит сборную Украины и заменит на этой должности Сергея Реброва.

Об этом сообщила шеф-редактор ИА «Центр новостей» и президент Сборной журналистов Украины по футболу Ольга Витак, которая рассказала некоторые детали будущего контракта Мирона Богдановича:

«Немного футбольных новостей. Легенда украинского футбола, тренер Мирон Маркевич возглавит в ближайшее время сборную Украины. Именно ему Андрей Шевченко доверил тренерский руль на ближайшие матчи главной команды страны.

Более того, контракт будет рассчитан на три года», – написала Витак в социальных сетях.

Маркевич с июня 2023 по июль 2024 года возглавлял львовские «Карпаты», с которыми провел 29 матчей – одержал 20 побед, пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

Комментарии 6
Міросю  натренерует.
Не верю.
Джерело
Хватить вітчизняних тренерів, нехай запрошують когось з іноземців, наприклад:
Густаво Поєт - досвідчений тренер, з значним європейським досвідом, в тому числі в АПЛ, останнім місцем роботи був корейський "Чонбук Хюндай Моторс", з яким зробив дабл вигравши чемпіонат і кубок. На разі без роботи.
Андоні Іраола - тренер який вивів Борнмут та багатьох його гравців (в тому числі Забарного) на високий рівень. Контракт закінчується цього сезону, і він вже підтвердив що не буде його продовжувати.
Іньїго Перес - тренер Райо Вальєкано, під його керівництвом клуб з невеликими можливостями, показує достатно достойну гру. Його контракт з клубом закінчуєть 30 червня 2026.
Ларс Кнудсен - тренер молодіжної збірної Данії, навіть свого часу провів успішно декілька матчів як тимчасовий тренер головної збірної Данії. Загалом останніми роками скандинавська тренерська школа на дуже хорошому рівні.
Хабі Алонсо - після звільнення з Реалу знаходиться без роботи, можливо не погодився би, але принаймі пропозицію зробити можна було б.
Григорчук, Вернидуб, Петраков???
