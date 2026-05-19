Автор лучшей беспроигрышной серии в топ-5 лигах может решить судьбу АПЛ
Вспомним команды с длинными сериями без поражений в сильнейших европейских чемпионатах
19 мая в рамках 37-го тура АПЛ «Борнмут», у которого самая длинная текущая беспроигрышная серия в топ-5 лигах, примет на своем поле «Манчестер Сити».
«Вишни» не проигрывают в АПЛ уже 16 матчей, в активе горожан 14 матчей подряд без поражений.
Между ними в топ-5 лигах расположилась лишь «Бавария», которая имеет беспроигрышную серию в Бундеслиге, состоящую из 15 поединков.
Если «Борнмут» продолжит свою серию без поражений, то обеспечит себе участие, как минимум, в Лиге Европы в следующем сезоне, а также обеспечит «Арсеналу» первое за 22 года чемпионство в АПЛ.
В случае победы «Манчестер Сити» горожане сравняются с «Баварией» по длине самой длинной текущей беспроигрышной серии в топ-5 чемпионатах.
Команды топ-5 европейских лиг с самыми длинными текущими беспроигрышными сериями в национальных чемпионатах:
- 16 – Борнмут
- 15 – Бавария
- 14 – Манчестер Сити
- 9 – Интер
- 8 – Лидс Юнайтед
- 6 – Рома
- 6 – Райо Вальекано
Безпроигрышная серия «Борнмута» в АПЛ (16):
- «Фулхэм» – «Борнмут» – 0:1
- «Борнмут» – «Кристал Пэлас» – 3:0
- Борнмут – Лидс Юнайтед – 2:2
- Ньюкасл Юнайтед – Борнмут – 1:2
- Арсенал – Борнмут – 1:2
- Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2
- Бернли – Борнмут – 0:0
- Борнмут – Брентфорд – 0:0
- Борнмут – Сандерленд – 1:1
- Вест Хэм Юнайтед – Борнмут – 0:0
- Эвертон – Борнмут – 1:2
- Борнмут – Астон Вилла – 1:1
- Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2
- Борнмут – Ливерпуль – 3:2
- Брайтон – Борнмут – 1:1
- Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне ищут нападающего и защитника
Вместо Гуцуляка будет вызван Волошин