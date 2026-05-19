19 мая 2026, 19:02
Автор лучшей беспроигрышной серии в топ-5 лигах может решить судьбу АПЛ

Вспомним команды с длинными сериями без поражений в сильнейших европейских чемпионатах

Getty Images/Global Images Ukraine

19 мая в рамках 37-го тура АПЛ «Борнмут», у которого самая длинная текущая беспроигрышная серия в топ-5 лигах, примет на своем поле «Манчестер Сити».

«Вишни» не проигрывают в АПЛ уже 16 матчей, в активе горожан 14 матчей подряд без поражений.

Между ними в топ-5 лигах расположилась лишь «Бавария», которая имеет беспроигрышную серию в Бундеслиге, состоящую из 15 поединков.

Если «Борнмут» продолжит свою серию без поражений, то обеспечит себе участие, как минимум, в Лиге Европы в следующем сезоне, а также обеспечит «Арсеналу» первое за 22 года чемпионство в АПЛ.

В случае победы «Манчестер Сити» горожане сравняются с «Баварией» по длине самой длинной текущей беспроигрышной серии в топ-5 чемпионатах.

Команды топ-5 европейских лиг с самыми длинными текущими беспроигрышными сериями в национальных чемпионатах:

  • 16 – Борнмут
  • 15 – Бавария
  • 14 – Манчестер Сити
  • 9 – Интер
  • 8 – Лидс Юнайтед
  • 6 – Рома
  • 6 – Райо Вальекано

Безпроигрышная серия «Борнмута» в АПЛ (16):

  • «Фулхэм» – «Борнмут» – 0:1
  • «Борнмут» – «Кристал Пэлас» – 3:0
  • Борнмут – Лидс Юнайтед – 2:2
  • Ньюкасл Юнайтед – Борнмут – 1:2
  • Арсенал – Борнмут – 1:2
  • Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2
  • Бернли – Борнмут – 0:0
  • Борнмут – Брентфорд – 0:0
  • Борнмут – Сандерленд – 1:1
  • Вест Хэм Юнайтед – Борнмут – 0:0
  • Эвертон – Борнмут – 1:2
  • Борнмут – Астон Вилла – 1:1
  • Вулверхэмптон – Борнмут – 0:2
  • Борнмут – Ливерпуль – 3:2
  • Брайтон – Борнмут – 1:1
  • Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2
