Автор лучшей беспроигрышной серии в топ-5 лигах может решить судьбу АПЛ

19 мая в рамках 37-го тура АПЛ «Борнмут», у которого самая длинная текущая беспроигрышная серия в топ-5 лигах, примет на своем поле «Манчестер Сити».

«Вишни» не проигрывают в АПЛ уже 16 матчей, в активе горожан 14 матчей подряд без поражений.

Между ними в топ-5 лигах расположилась лишь «Бавария», которая имеет беспроигрышную серию в Бундеслиге, состоящую из 15 поединков.

Если «Борнмут» продолжит свою серию без поражений, то обеспечит себе участие, как минимум, в Лиге Европы в следующем сезоне, а также обеспечит «Арсеналу» первое за 22 года чемпионство в АПЛ.

В случае победы «Манчестер Сити» горожане сравняются с «Баварией» по длине самой длинной текущей беспроигрышной серии в топ-5 чемпионатах.

Команды топ-5 европейских лиг с самыми длинными текущими беспроигрышными сериями в национальных чемпионатах:

16 – Борнмут

15 – Бавария

14 – Манчестер Сити

9 – Интер

8 – Лидс Юнайтед

6 – Рома

6 – Райо Вальекано

Безпроигрышная серия «Борнмута» в АПЛ (16):