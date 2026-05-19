Провалился в МЮ, примет Бенфику. Трубин и Судаков узнали имя нового тренера

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо близок к возвращению в мадридский «Реал» и, по сообщениям инсайдеров, согласовал двухлетний контракт. Уход «Особенного» из стана «орлов» может открыть двери для назначения Рубена Аморима.

41-летний специалист ранее провел девять лет в «Бенфике» в качестве игрока, присоединившись к клубу в 2008 году (154 матча, шесть голов и 14 результативных передач). Хотя в прошлом сезоне Аморим дошёл до финала Лиги Европы, ему не удалось предотвратить 15-е место клуба – самый низкий результат «красных дьяволов» в Премьер-лиге за всю историю. Тренер был уволен в январе, а его место до конца сезона занял Майкл Каррик.

В «Бенфике» играют украинцы: вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.