04 марта 2026, 17:32 | Обновлено 04 марта 2026, 17:42
Известно, сколько в итоге МЮ обошлось назначение и увольнение Аморима

Больше 20 миллионов фунтов

Известно, сколько в итоге МЮ обошлось назначение и увольнение Аморима
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Стало известно, что Манчестер Юнайтед выплатил тренеру Рубену Амориму и его штабу 16 миллионов фунтов в качестве компенсации за расторжение контракта.

Аморим уволили в январе, назначив Майкла Каррика.

При этом общие расходы на португальского наставника составили 23 миллиона фунтов, так как 7 миллионов заплатили Спортингу за переход Аморима.

Кроме того, в сумме не учитывается зарплата специалиста.

Ранее сообщалось, что в услугах Аморима может быть заинтересована Бенфика в случае увольнения Жозе Моуриньо.

Источник: The Athletic
Mark4854590
Покладали на Аморіма великі надії.. Але вони не виправдалися. Цікаво буде подивитися на нього в ще якомусь клубі
