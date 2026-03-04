Известно, сколько в итоге МЮ обошлось назначение и увольнение Аморима
Больше 20 миллионов фунтов
Стало известно, что Манчестер Юнайтед выплатил тренеру Рубену Амориму и его штабу 16 миллионов фунтов в качестве компенсации за расторжение контракта.
Аморим уволили в январе, назначив Майкла Каррика.
При этом общие расходы на португальского наставника составили 23 миллиона фунтов, так как 7 миллионов заплатили Спортингу за переход Аморима.
Кроме того, в сумме не учитывается зарплата специалиста.
Ранее сообщалось, что в услугах Аморима может быть заинтересована Бенфика в случае увольнения Жозе Моуриньо.
