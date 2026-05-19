  Роберто МАРТИНЕС: «Для меня он образцовый капитан»
19 мая 2026, 18:42 | Обновлено 19 мая 2026, 18:44
Коуч сборной Португалии высказался о Криштиану Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о нападающем Криштиану Роналду:

– Криштиану, скорее всего, примет участие в своём последнем чемпионате мира. И у всего мира большие ожидания. Но очевидно, что он играет важную роль в раздевалке и на поле. В какой роли вы хотите его увидеть?

– Я надеюсь, что он будет играть ту же роль, что и в последние три года, которые я провел в национальной команде. Я много говорил о Криштиану.

Если говорить о нем, то есть два игрока. Есть икона мирового футбола, о котором все болельщики по всему миру имеют свое мнение, все понимают, что он привносит в футбол. А еще есть наш капитан. К нему предъявляются те же требования, что и к другим игрокам, у него такая же конкуренция за попадание в сборную...

Для меня он образцовый капитан. Он сыграл очень важную роль в победе в Лиге наций, и мы хотим, чтобы сейчас он проявил такой же уровень ответственности и был примером в раздевалке

Дмитрий Вус Источник: Record.pt
