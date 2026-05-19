  4. «Отдадим свою жизнь». Неймар сделал громкое заявление о ЧМ-2026
19 мая 2026, 19:08 | Обновлено 19 мая 2026, 19:35
«Отдадим свою жизнь». Неймар сделал громкое заявление о ЧМ-2026

Бразилец настроен решительно

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

34-летний лидер сборной Бразилии Неймар выступил с заявлением после вызова в национальную команду накануне ЧМ-2026.

Для футболиста это будет четвёртый чемпионат мира. При этом Неймар ни разу не выигрывал титул в составе сборной Бразилии. В последний раз «Селесао» становились чемпионами мира в 2002 году.

«Мы отдадим свою жизнь, чтобы вернуть кубок обратно в Бразилию», – сказал звездный игрок.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе Бразилия сыграет против Шотландии, Марокко и Гаити.

