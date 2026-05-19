Карлос Алькарас не сыграет на Уимблдоне в 2026 году

Второй номер рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас снялся с Уимблдон-2026.

Испанец пропустит травяной Мейджор из-за травмы.

Алькарас опубликовал пост в социальных сетях:

«Мое выздоровление проходит хорошо, и я чувствую себя намного лучше, но, к сожалению, я пока не готов к соревнованиям, поэтому вынужден отказаться от участия в турнирах на травяных кортах в Queen's (ATP 500 в Лондоне) и Уимблдоне. Это два действительно особенных для меня турнира, и я буду очень по ним скучать. Мы продолжим работать, чтобы вернуться как можно скорее!»

Карлос получил травму запястья на турнире ATP 500 в Барселоне в первом круге. Испанец досрочно завершил выступления на турнире, а затем огласил о снятии с Мастерсов в Мадриде и Риме, а также с Ролан Гаррос-2026.