Экс-форвард сборной Украины: «ЛНЗ усложнил задачу по выигрышу серебра УПЛ»

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о матчах «Заря» — «Полесье» и «Кудровка» — ЛНЗ, которыми завершился 29-й тур УПЛ.

«На финише сезона чудо все-таки произошло в УПЛ. Футболисты «Кудровки», одержав верх над командой-сенсацией текущего чемпионата – ЛНЗ, вернули интригу как в борьбе за призовое место, так и за сохранение «прописки» в элитном дивизионе. «Кудровка» умело воспользовалась ограниченным тактическим арсеналом черкасчан, во втором тайме добавила то, к чему подопечные Виталия Поноарёва оказались не готовы. И, как вишенка на торте – эффектный гол, принесший «Кудровке» столь желанную победу. А черкасчане значительно усложнили себе завоевание серебряных медалей.

Похвалы заслуживает и «Заря», которая в параллельном матче дала бой амбициозной «Полиссии», хотя этот поединок не имел для нее турнирного значения. Полищуки в последних турах резко притормозили, к их монотонному катанию мяча соперники уже привыкли, и поэтому подопечные Руслана Ротаня вообще могут не попасть на пьедестал почета. Хотя меня беспокоит другое. Поскольку ЛНЗ и «Полесье» вскоре будут представлять Украину в Лиге конференций, то что им там делать с такой игрой?

А «Кудровка», которой уже давно предсказывали участие в переходных матчах с одним из лидеров Первой лиги, еще может избежать этого. Нужно создать еще одну сенсацию и победить «Динамо». Кстати, некоторые эксперты уже считают, что это будет сделать легче, чем одержать верх над ЛНЗ, потому что после выигрыша Кубка Украины, киевляне выставят экспериментальный состав. Во-первых, давайте не будем преждевременно списывать со счетов соперника киевлян в решающем противостоянии за почетный приз — «Чернигов», во-вторых, существует такое понятие, как имидж клуба, в конце концов, и резервисты должны воспользоваться шансом доказать свою профессиональную состоятельность.

Кто точно останется в выигрыше, так это болельщики. Нас ждет интересная развязка, которая хоть немного улучшит впечатление от посредственного уровня отечественного чемпионата».

